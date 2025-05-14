Jornada de Ciclismo en el Autódromo Oscar Cabalén

  • PROMOCIONALES – 40 AÑOS
    1) LEONARDO SORIA -Córdoba
    2) MAURICIO TISERA -Córdoba
    3) ENZO MOLINA -Córdoba
    4) MATIAS SILVA -Córdoba
    5) DEMIAN SORIA -Córdoba
  •  
  • PROMOCIONALES + 40 AÑOS
    1) BOTARELLI WALTER / Río Ceballos
    2) FRANCO PEÑA/ Córdoba
    3) JOSE BESSO /Córdoba
    4) MARCELO ARANDIA /Villa Carlos Paz
    5) DIEGO GONZALEZ /Alta Gracia
  •  
  • MASTER D
    1) FERNANDO CERBAN /Oliva
    2) MIGUEL BIDONDO /25 de Mayo
    3) FERNANDO DELLA SCHIAVA /Córdoba
    4) HUGO TREZEGUET /Carlos Casares
    5) ENRIQUE COSSIUTTA /Dean Funes
  •  
  • MARTER E
    1) OSCAR MIRANDA /Córdoba
    2) JOSE VALLEJO /San Francisco
    3) LUIS LAZARTE /Villa María
    4) MIGUEL CARRERO /Córdoba
    5) ROMULO LESCANO /Río Segundo
  •  
  • MASTER C
    1) MANUEL SALGADO /Córdoba
    2) GUSTAVO GOMEZ / Alta Gracia
    3) BREPPE EMANUEL / Córdoba
    4) CESAR AGUIRRE /Córdoba
    5) CARREÑO ENZO /Córdoba
  •  
  • CICLISMO ADAPTADO:
  • 1) PABLO CINGOLANI
    DAMA MENOR : 
  • 1) UMA YAPUR
    VARONES MENORES: 
  • 1) GONZALO SOTO
  •  
  • MARTER B
    1) ANDRES GRAIZARO /Bell Ville
    2) AIMALE CRISTIAN / Villa María
    3) PEREYRA NELSON /Córdoba
    4) PAREDES CLAUDIO /Córdoba
    5) CARBONEL RAFAEL / Río Cuarto
  •  
  • DAMAS
    1) NELISMAR  GOMEZ /Córdoba
    2) MARTINEZ NANCY / Bell Ville
    3) VANESA ROLLE / Villa del Rosario
    4) DAHIANA BOETTO / San Fancisco
    5) VERONICA LENCINA /Oliva
  •  
  • ELITE 2
    1) OLIVERO IGNACIO / La Cumbre
    2) DIP LUCAS / Cosquín
    3) RAMIRO CERRUTTI / Villa María
  •  
  • SUB 23
    1) JANKUNAS FEDERICO
    2) PEREZ JUAN PABLO
    3)  AIMALE ANTONIO
  •  
  • MARTER  A
    1) DIEGO SORIA /Córdoba
    2) HUERGO MARCOS /Villa Dolores
    3) MAYORGA BRUNO / Córdoba
  •  
  • JUNIOR                                                                                          
    1) LAUTARO CELIZ /Córdoba                                      
    2) SALAZAR NAZARENO                                        
    3) AGUIRRE SEBASTIAN
  •  
  • ELITE
  • 1) MOYANO CHRISTIAN /La Falda
  • 2) CASTAÑO ALEJANDRO / La Calera
  • 3)WLADIMIR MARTINEZ  /Córdoba
  • 4)LUIS CABRERA /La Calera
  • 5) SANTIAGO GIOMI /Oncativo
Jornada de Ciclismo en el Autódromo Oscar Cabalén
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