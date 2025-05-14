CICLISMO
Jornada de Ciclismo en el Autódromo Oscar Cabalén
Una importante cantidad de ciclistas se hicieron presentes en el Circuito de Alta Gracia.
- PROMOCIONALES – 40 AÑOS
1) LEONARDO SORIA -Córdoba
2) MAURICIO TISERA -Córdoba
3) ENZO MOLINA -Córdoba
4) MATIAS SILVA -Córdoba
5) DEMIAN SORIA -Córdoba
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- PROMOCIONALES + 40 AÑOS
1) BOTARELLI WALTER / Río Ceballos
2) FRANCO PEÑA/ Córdoba
3) JOSE BESSO /Córdoba
4) MARCELO ARANDIA /Villa Carlos Paz
5) DIEGO GONZALEZ /Alta Gracia
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- MASTER D
1) FERNANDO CERBAN /Oliva
2) MIGUEL BIDONDO /25 de Mayo
3) FERNANDO DELLA SCHIAVA /Córdoba
4) HUGO TREZEGUET /Carlos Casares
5) ENRIQUE COSSIUTTA /Dean Funes
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- MARTER E
1) OSCAR MIRANDA /Córdoba
2) JOSE VALLEJO /San Francisco
3) LUIS LAZARTE /Villa María
4) MIGUEL CARRERO /Córdoba
5) ROMULO LESCANO /Río Segundo
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- MASTER C
1) MANUEL SALGADO /Córdoba
2) GUSTAVO GOMEZ / Alta Gracia
3) BREPPE EMANUEL / Córdoba
4) CESAR AGUIRRE /Córdoba
5) CARREÑO ENZO /Córdoba
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- CICLISMO ADAPTADO:
- 1) PABLO CINGOLANI
DAMA MENOR :
- 1) UMA YAPUR
VARONES MENORES:
- 1) GONZALO SOTO
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- MARTER B
1) ANDRES GRAIZARO /Bell Ville
2) AIMALE CRISTIAN / Villa María
3) PEREYRA NELSON /Córdoba
4) PAREDES CLAUDIO /Córdoba
5) CARBONEL RAFAEL / Río Cuarto
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- DAMAS
1) NELISMAR GOMEZ /Córdoba
2) MARTINEZ NANCY / Bell Ville
3) VANESA ROLLE / Villa del Rosario
4) DAHIANA BOETTO / San Fancisco
5) VERONICA LENCINA /Oliva
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- ELITE 2
1) OLIVERO IGNACIO / La Cumbre
2) DIP LUCAS / Cosquín
3) RAMIRO CERRUTTI / Villa María
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- SUB 23
1) JANKUNAS FEDERICO
2) PEREZ JUAN PABLO
3) AIMALE ANTONIO
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- MARTER A
1) DIEGO SORIA /Córdoba
2) HUERGO MARCOS /Villa Dolores
3) MAYORGA BRUNO / Córdoba
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- JUNIOR
1) LAUTARO CELIZ /Córdoba
2) SALAZAR NAZARENO
3) AGUIRRE SEBASTIAN
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- ELITE
- 1) MOYANO CHRISTIAN /La Falda
- 2) CASTAÑO ALEJANDRO / La Calera
- 3)WLADIMIR MARTINEZ /Córdoba
- 4)LUIS CABRERA /La Calera
- 5) SANTIAGO GIOMI /Oncativo