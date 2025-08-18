Argentina vivió un día espectacular en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025, sumando tres nuevas medallas de oro en disciplinas clave y consolidando su posición en el medallero. La emoción y el esfuerzo de los atletas albicelestes prometen una cosecha aún mayor en los próximos días.

La gran protagonista de la jornada fue Julieta Benedetti, quien se convirtió en la nueva medallista de oro en ciclismo ruta femenino. La mendocina de 19 años se impuso en la costanera de la capital paraguaya con un tiempo de 2h51m19, superando a la ecuatoriana Natalie Revelo y la colombiana Natalia Garzon Cifuentes. Este oro se suma a sus dos medallas de plata previas obtenidas en la prueba contrarreloj de ruta y en el Omnium femenino de ciclismo pista, destacando su versatilidad y talento en la disciplina. Benedetti, humilde, agradeció el excelente trabajo de todo su equipo.

La adrenalina llegó con Los Pumitas 7's, quienes protagonizaron una épica remontada para colgarse la medalla de oro en rugby seven. Tras un complicado inicio de partido contra Uruguay, donde perdían 0-17 a los cinco minutos, los argentinos mostraron un espíritu inquebrantable. Lograron irse al descanso 7-17, para luego igualar el marcador sobre el final del tiempo regular y sellar la victoria por 22 a 17 en el suplementario, en una actuación que dejó a todos sin aliento.

El festejo dorado se completó con la sólida victoria del seleccionado masculino de básquet 3x3, que también se subió a lo más alto del podio. En ciclismo, Argentina celebró otra presea con el bronce del bonaerense Octavio Salmón en la prueba masculina de ruta, escoltando al mexicano José Antonio Prieto y al uruguayo Ciro Pérez.

Actualmente, Argentina se ubica sexta en el medallero de Asunción 2025, con un total de 13 oros, 25 platas y 17 bronces. Brasil lidera la tabla, seguido por Colombia y Estados Unidos.

Las esperanzas de sumar más metales preciosos siguen intactas:

Las Leoncitas, el seleccionado femenino de hockey, ya aseguraron un lugar en el podio tras golear 4 a 1 a Chile en semifinales. Irán por el oro este martes, enfrentando al ganador entre Estados Unidos o Uruguay.

Los Leoncitos, el equipo masculino de hockey, también lucharán por el oro este lunes, cuando se midan ante Canadá en la final de su torneo.

En vela, Chiara Ferreti buscará una medalla en el cierre de la competencia de iQFoil femenino, donde marcha tercera a pesar de las dificultades por la falta de viento que impidió completar regatas previas.

Por otro lado, la Selección femenina de rugby 7 no logró alcanzar el bronce. Sin embargo, la jornada del domingo ha sido un claro indicio del gran potencial y la determinación de la delegación argentina en estos Juegos Panamericanos Junior, anticipando más éxitos en los días venideros.