Jornada navideña de la NBA, atractivo excluyente de los amantes del deportes

Las grandes ligas del deporte mundial se detienen por los festejos navideños, sin embargo la NBA sigue adelante con una jornada imperdible en la que se presentarán, entre otros, Golden State Warriors y Los Angeles Lakers.

Además, en New Jersey habrá boxeo y el pleito estelar tendrá como protagonistas a Vito Mielnicki (9-1-0, 6KO) y Nicholas DeLomba (16-3-0, 5KO) en la división Welter.

NBA

14:00 New York Knicks vs Atlanta Hawks ESPN 2

16:30 Milwaukee Bucks vs Boston Celtics ESPN 2

19:00 Phoenix Suns vs Golden State Warriors ESPN 2

22:00 Los Angeles Lakers vs Brooklyn Nets ESPN 2

Boxeo

22:00 Vito Mielnicki Jr vs Nicholas Delomba ESPN