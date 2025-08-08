Jornadas Internacionales EMMAC Digital: medicina, deporte y tecnología se unen en Córdoba

Este sábado, el estadio Mario Alberto Kempes en Córdoba será la sede de las Jornadas Internacionales de EMMAC Digital. Este evento se presenta como un espacio único para la formación, reflexión e intercambio de saberes, con el objetivo de profundizar en el proceso de modernización de un programa que posiciona a Córdoba como referente nacional en salud deportiva. Las jornadas unen medicina, deporte y tecnología digital.

Una de las propuestas más destacadas será la participación de grandes referentes del deporte cordobés que han dejado su huella en competencias internacionales como los Juegos Olímpicos y que, hoy en día, continúan siendo fuente de inspiración. Estos destacados atletas cordobeses compartirán sus experiencias. Entre ellos se encuentran:

Georgina Bardach, medallista en Atenas 2004.

Cecilia Biagioli, quien participó en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000, Atenas 2004, Pekín 2008, Londres 2012 y Tokio 2020.

Romina Plataroti, la primera gimnasta argentina en competir en unos Juegos Olímpicos, en Barcelona 1992.

José “Maligno” Torres, ganador de la medalla de oro en BMX en París 2024.

Durante el evento, los deportistas abordarán el impacto positivo del EMMAC (Examen Médico de Mediana y Alta Competencia) en sus carreras y en la preparación integral de los atletas. Asimismo, reflexionarán sobre la importancia de la salud física, mental y emocional en el alto rendimiento deportivo.

Además de las voces de los protagonistas del alto rendimiento, las Jornadas Internacionales de EMMAC Digital contarán con disertaciones de profesionales de nivel internacional en diversas áreas como medicina, fisioterapia, entrenamiento y nutrición deportiva.

El encuentro es organizado por el Gobierno de Córdoba, a través de la Agencia Córdoba Deportes. Se espera la presencia de equipos médicos, kinesiólogos y estudiantes de toda la provincia y el país. La Agencia Córdoba Deportes tiene su sede en el Estadio Mario Alberto Kempes, ubicado en Av. Cárcano s/n, Córdoba, Argentina.