José “Maligno” Torres conquista el oro panamericano de BMX freestyle en Lima 2025

El pasado fin de semana, el atleta argentino José "Maligno" Torres se consagró campeón en el Panamericano de BMX Freestyle Lima 2025. El evento tuvo lugar en el circuito de Costa Verde, ubicado en el distrito de San Miguel, en la capital peruana, aunque también se menciona que se realizó en el Complejo Deportivo Andrés Avelino Cáceres, en Villa María del Triunfo.

"Maligno" Torres, quien ya ostenta la medalla de oro olímpica de París 2024, volvió a brillar en Perú, poniendo la bandera argentina en lo más alto del podio. Obtuvo un impresionante puntaje final de 92.00 puntos en la prueba final, asegurando el primer puesto. Su actuación destacó por la dificultad y limpieza de sus trucos, incluyendo maniobras de alto nivel técnico como combinaciones de giros y saltos que impresionaron a los jueces. El podio fue completado por el canadiense Maxime Chalifour y el costarricense Kenneth Tencio. La competencia fue reñida, con Torres superando a destacados riders de países como Brasil, Chile, Colombia y Perú. El Campeonato Panamericano fue organizado por la Confederación Panamericana de Ciclismo (Copaci).

Esta victoria es especialmente significativa para Torres, ya que Lima es un lugar con historia en su carrera; en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, había conseguido la medalla de plata, lo que marcó un hito en su trayectoria. Su regreso en 2025 como campeón olímpico y su triunfo actual consolidan su liderazgo en el BMX Freestyle a nivel panamericano. Este logro refuerza su jerarquía tras el oro obtenido en París 2024. Además, Torres venía de lograr un séptimo puesto en la final de la etapa de la Copa del Mundo de la disciplina, celebrada en Montpellier, Francia.

El triunfo de "Maligno" Torres se suma a un fin de semana lleno de victorias argentinas alrededor del mundo, según lo reportado el 15 de septiembre de 2025. Entre otros logros, el seleccionado masculino de vóleibol debutó con una victoria por 3-2 frente a Finlandia en el Mundial de Filipinas. En la Copa Davis, Argentina venció a Países Bajos como visitante, asegurando su clasificación a los cuartos de final. Asimismo, Los Pumas dieron el golpe al derrotar a Australia en Sídney por el Rugby Championship, y la dupla de Julio Alsogaray y Malena Sciarra se consagró en el Snipe European Championship en España. Incluso en atletismo, Micaela Levaggi estableció un nuevo récord nacional en Japón.