José Pekerman vaticinó quién será el heredero de Lionel Messi en la Selección Argentina

José Pekerman, histórico entrenador de la Selección Argentina y formador de Lionel Scaloni, dio su visión sobre el presente y el futuro del equipo albiceleste. En diálogo con DSports Radio, elogió a Franco Mastantuono y lo describió como el futbolista que podría convertirse en el sucesor de Lionel Messi.

“Va a marcar la historia y nos va empezando a hacer entender esta otra etapa. A lo mejor es ese del que estamos hablando: el equipo tiene que estar ordenado, pero el que nos hará ganar es éste”, afirmó el exseleccionador.

Mastantuono atraviesa un gran momento: tras su debut en River, protagonizó un traspaso al Real Madrid y ya suma convocatorias a la Selección Mayor. Su estreno oficial fue en junio pasado frente a Chile y, desde entonces, se consolidó como una de las principales apuestas del recambio generacional.

Pekerman también se refirió a Lionel Messi, quien disputará su último partido de Eliminatorias en Argentina. “Va a ser muy especial verlo por última vez en nuestro país. Será un hecho histórico y una emoción muy grande”, sostuvo, recordando además cómo fue aquel primer llamado al rosarino para asegurar su presencia en la Albiceleste ante el interés de España.

Finalmente, consultado por su futuro, reconoció que mantiene diálogo con Juan Román Riquelme aunque evitó confirmar un posible desembarco en Boca como mánager: “Con Román tenemos una relación muy grande y siempre hablamos, pero eso no significa que todo esté dado para hacer algo”, aclaró.