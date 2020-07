Ex Belgrano

El cordobés Juan Brunetta, ex jugador de Belgrano, actual integrante del plantel de Godoy Cruz, reconoció que hubo conversaciones entre su club y Boca Juniors y River Plate, que se interesaron por su pase, pero que las tratativas no llegaron a formalizarse a través de un pedido por sus servicios.

El futbolista de Laboulaye contó en el programa El Show de la Oral que su ilusión es jugar en el fútbol auropeo.

Juan Brunetta, mediocampista de Godoy Cruz y la Selección Argentina Sub 23, contó que hubo intereses de Boca y River por contratarlo, pero que espera una oferta de Genk de Bélgica para los próximos días y puede emigrar al fútbol europeo.

"Hubo conversaciones de Boca y River con Godoy Cruz, pero no pasaron de ahí. En estos días llegará una ofertad del Genk de Bélgica, hablaré con los dirigentes y esperemos que pueda hacerse, es mi sueño saltar a Europa. Hace poco llegó una oferta de afuera, el club la rechazó y decidimos dejarla pasar por respeto. Ahora me gustaría, me entusiasma mucho".

Brunetta, de discreta participación cuando estuvo en el club de Alberdi, aunque en un par de partidos demostró sus buenas condiciones, justificó la evolución que tuvo en el equipo mendocino.

"Acá en Godoy Cruz tuve la suerte de jugar en la posición que más me gusta, de media punta, detrás del nueve".

Sobre cómo está preparando su regreso a los entrenamientos, antes de la competencia oficial que todavía no tiene fecha de regreso, explicó: Puedo salir a correr tres veces por semana ya que es por el número en el que termina el DNI. Yo creo que en dos o tres semanas un jugador de alto rendimiento ya se acostumbra desde lo físico", concluyó.