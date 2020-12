Juventus, con Paulo Dybala como suplente, recibirá a Fiorentina, que tendrá como titular a su compatriota Germán Pezzella y en el banco de sustitutos a Lucas Martínez Quarta, en el partido saliente de los dos que darán inicio a la fecha 14 de la Serie A de Italia.

El encuentro se jugará a partir de las 16.45 (hora de la Argentina) en el Allianz Stadium de la "Juve", en la ciudad de Turín, y será televisado por la señal ESPN 3.

Juventus, con 27 puntos, cuatro menos que el líder Milan (31) y tres por debajo del escolta Inter (30), tendrá en la delantera al portugués Cristiano Ronaldo, goleador de la Serie A con 12 tantos, al español Alvaro Morata y el italiano Federico Chiesa, lo que relegará al cordobés Dybala al banco de relevos, mientras que también jugará de entrada el uruguayo Rodrigo Bentancur, surgido de Boca Juniors.



La Fiorentina tiene apenas 11 puntos y atraviesa un momento delicado con ocho partidos sin ganar (empató cuatro y perdió cuatro), situación que lo mantiene muy cerca de la zona de descenso.



El otro partido de la jornada lo jugarán Crotone y Parma, a partir de las 14.30.

El recién ascendido Crotone, que será local en su estadio Ezio Scida, marcha último con 6 puntos y anuncia como titular al defensor argentino Lisandro Magallán (ex Gimnasia y Esgrima La Plata, Boca, Rosario Central y Defensa y Justicia), mientras que Parma, con 12 unidades, tendrá en el banco de suplentes a los argentinos Lautaro Valenti (ex Lanús) y Juan Brunetta (ex Arsenal de Sarandí, Belgrano de Córdoba y Godoy Cruz de Mendoza).



La programación completa de la fecha 14 de la Serie A es la siguiente:



Hoy: a las 14.30: Crotone-Parma; a las 16.45: Juventus-Fiorentina. Mañana: a las 14.30: Hellas Verona-Inter; a las 16.45: Bologna-Atalanta; Milan-Lazio; Napoli-Torino; Roma-Cagliari; Sampdoria-Sassuolo; Spezia-Genoa y Udinese-Benevento.