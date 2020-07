El lanzador japonés Masahiro Tanaka, de Los Yankees de Nueva York, sufrió un durísimo pelotazo en la cabeza luego de que su compañero de equipo Giancarlo Stanton bateara durante un entrenamiento.

Masahiro Tanaka was hit in the head with a line drive from the bat of Giancarlo Stanton during a simulated game.pic.twitter.com/biProHbgeK