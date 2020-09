Danuel House no seguirá en la burbuja de Orlando debido a una violación del protocolo sanitario y de seguridad que impuso la NBA.

De acuerdo a la información ofrecida por la liga norteamericana, una investigación encontró que tuvo un invitado no autorizado en su habitación de hotel durante varias horas el pasado martes.

Sin embargo, de acuerdo a su versión, él mismo negó que hubiese cometido algún hecho en contra de las reglas. El comunicado oficial señaló que ningún otro jugador o personal tuvo contacto con el invitado ni se encontró involucrado en el incidente.

El comunicado de la NBA:

"La NBA ha concluido la investigación de la reciente violación en el protocolo del campus de salud y seguridad. Los hallazgos indican que: (i) el alero de Houston Rockets, Danuel House, compartió su habitación de hotel durante múltiples horas del 8 de septiembre con una persona que no estaba autorizada a estar en el campus y (ii) no se encontró evidencia de que otros jugadores o staff hayan estado en contacto con el invitado o hayan estado involucrados en este incidente. Mr. House dejará el campus de la NBA y no participará en los partidos restantes de Rockets en la temporada".