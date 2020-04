La vuelta de la Liga Cordobesa se hace eterna, y los jugadores desde sus casas se las arreglan para no extrañar tanto el fútbol. Algunos juegan a la play, otros ven partidos repetidos o se las ingenian para entrenar.

Pero Andrés Funes, jugador de Villa Azalais, es hasta ahora el dueño de lo más ingenioso que hemos podido ver: el futbolista convirtió el patio de su casa... ¡en su propia cancha!.

"Con todo esto de tener que permanecer en cuarentena, nosotros como todos los clubes, entrenamos en nuestros hogares, y para lograr mayores resultados necesitamos trabajar con espacio. No es mucho, pero la motivación de que mi hijo también juega en las inferiores, nos lleva a buscar que la rutina de ejercicios en casa no sea aburrida", nos contó Andrés, que si él no puede ir a la cancha, la cancha va hacía él.

Fuente: Cronómetro en cero