La segunda jornada de la etapa de grupos de la Champions League comenzó con múltiples goleadas y una destacada actuación de los delanteros argentinos. Julián Álvarez y Lautaro Martínez fueron los protagonistas estelares, junto a Giuliano Simeone, quienes consolidaron una jornada de éxito para sus respectivos equipos.

La Araña, Imparable en Madrid

Julián Álvarez, apodado "La Araña", tuvo una actuación decisiva en la victoria del Atlético de Madrid por 5-1 ante el Eintracht Frankfurt, interviniendo en la totalidad de los festejos de su equipo.

El ex jugador de River y Manchester City selló el marcador con un gol de penal que generó suspenso, ya que "picó" la pelota hacia la izquierda. Aunque el arquero brasileño Kaua Santos alcanzó a manotear el balón, no pudo evitar la anotación, marcando así su sexto gol en tan solo una semana, racha que incluye un hat-trick ante el Rayo Vallecano y un doblete frente al Real Madrid.

Además de su gol, Álvarez participó en todas las jugadas de los festejos previos. Su influencia comenzó en el 1-0, donde desorientó involuntariamente a su marcador cuando un pase de Giuliano Simeone se desvió en un defensor. Si bien Álvarez no pudo definir, Giacomo Raspadori solo tuvo que empujar el balón.

Álvarez también fue clave en los goles de pelota parada: desde dos tiros de esquina lanzados por él desde la derecha, llegaron el 2-0 de Robin Le Normand y el 4-1 de Giuliano Simeone, quien anticipó de cabeza en el primer palo. Finalmente, la Araña generó el 3-0 por la izquierda, cediendo un pase atrás a Antoine Griezmann, quien celebró su gol número 200 con la camiseta del equipo colchonero.

En este mismo encuentro, el equipo dirigido por Diego Simeone —quien siguió el juego desde un palco debido a una sanción por "conducta antideportiva" impuesta tras un incidente en Anfield— sumó a otros argentinos: Nicolás González y Nahuel Molina, integrantes de la selección argentina, ingresaron desde el banco en el segundo tiempo.

El Doblete y la Constancia de Lautaro Martínez

En Italia, Lautaro Martínez, conocido como "El Toro", fue fundamental en la victoria del Inter por 3-0 frente al Slavia Praga de República Checa, marcando un doblete.

El primer tanto llegó a los 30 minutos del inicio, cuando el delantero aprovechó una mala salida del arquero Jindrich Stanek, que intentó conectar un pase con otro defensor. Martínez, que presionaba la jugada, se anticipó a David Zima y empujó la pelota hacia el arco vacío.

El doblete se selló a los 20 minutos del segundo tiempo, demostrando nuevamente su olfato goleador.

Tras una corrida por la izquierda de su compañero Marcus Thuram, quien habilitó de taco a Alessandro Bastoni, el centro superó al arquero, encontrando a Martínez sin oposición para empujar el balón al fondo de la red. Con este desempeño, Martínez alcanza siete temporadas consecutivas con al menos un gol en la Champions League.

Tras ser suplente en la primera fecha ante Ajax, Martínez fue titular y capitán en esta nueva victoria, siendo posteriormente reemplazado por Francesco Pio Esposito.

Otros Argentinos en Europa

La jornada de Champions también incluyó la participación de otros futbolistas argentinos:

Gerónimo Rulli y Facundo Medina fueron titulares en la victoria 4-0 del Olympique de Marsella sobre Ajax, aunque Medina tuvo que ser reemplazado en el primer tiempo por lesión.

Mauro Icardi ingresó en el tramo final del partido en la victoria 1-0 de Galatasaray ante Liverpool.

Alexis Mac Allister jugó los últimos 20 minutos con el Liverpool.

En otros resultados, el Bayern Munich goleó 5-1 al Pafos en Chipre, con un doblete del inglés Harry Kane y un gol de Nicolas Jackson, a pesar de que el local celebró un golazo de Mislav Orsic que sorprendió a Manuel Neuer.