Julián Montoya: "Antes no éramos los mejores y ahora no somos los peores"

El capitán del seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, el hooker Julián Montoya, advirtió hoy, tras la derrota por 53-3 ante Nueva Zelanda, por la cuarta fecha del Rugby Championship, que "hace una semana no éramos los mejores del mundo y ahora no somos los peores".



Montoya, primera línea del Leicester de Inglaterra, fue muy claro tras la derrota en Hamilton y señaló: "La semana pasada no éramos los mejores del mundo y ahora no somos los peores, hay que ser humildes siempre en la victoria y aprender en las derrotas", en declaraciones a ESPN luego del partido.



El capitán de 28 años y exNewman continuó su análisis de la goleada asegurando: "Debemos quedarnos con lo bueno de la gira, hoy hicimos cosas buenas pero pocas. El desafío es tratar de ser buenos muchas veces y mejorar siempre un poco".



En cuanto a los aspectos negativos del equipo en esta cuarta presentación en el RCH el poderoso hooker de 1,83 metros y 110 kilos enfatizó: "Nos costó mucho el scrum y el resultado refleja claramente que la defensa no fue buena. Pero nos llevamos cosas positivas y muchas para mejorar, tenemos que aprender a quedarnos con los positivo".





Ahora Argentina jugará las dos últimas fechas del RCH ante el vigente campeón del mundo, Sudáfrica, el 17 de septiembre en la cancha de Vélez Sarsfield y el 24 de septiembre en el Kings Park Stadium de Durban.

Fuente:Télam