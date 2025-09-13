Julio Vaccari renunció como técnico de Independiente tras la derrota ante Banfield

Julio Vaccari dejó de ser el director técnico de Independiente este sábado, tras la derrota por 1 a 0 frente a Banfield en el estadio Libertadores de América, por la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional 2025.

El entrenador, de 45 años, comunicó su decisión al finalizar el encuentro, en medio de un clima de tensión con los hinchas y un presente deportivo adverso. El Rojo se encuentra en el último lugar de la Zona B con apenas tres puntos, lleva nueve partidos sin ganar y acumula solo un gol en los últimos 730 minutos de juego.

La salida de Vaccari se produce luego de un semestre marcado por las eliminaciones en dos competencias: en Copa Argentina, donde quedó afuera en octavos de final, y en Copa Sudamericana, tras la sanción de Conmebol por los incidentes ocurridos en la serie frente a Universidad de Chile.

Con esta renuncia, Independiente queda sin entrenador y deberá definir en los próximos días quién será el reemplazante para conducir al plantel en lo que resta de la temporada.