El receso obligado por la pandemia sigue generando múltiples entrevistas a los grandes protagonistas del fútbol. El turno le llegó al laureado técnico del Liverpool, comodo líder de la Premier League en Inglaterra. Mientras aguarda las determinaciones de las autoridades inglesas para el desenlace de la competencia, Klopp dialogó con el canal de Youtube freekickerz.

La primera consulta versó sobre la eterna comparación: ¿Lionel Messi o Cristiano Ronaldo?. La respuesta del orientador alemán no dejó resquicio a duda alguna: "Para mí el mejor es Messi, pero no podría admirar a Cristiano más de lo que lo hago", comentó. "Ya hemos jugado contra ambos y son casi imposibles de defender. Si tuvieras que pintar un jugador perfecto, tendría la altura, el salto o la velocidad de Ronaldo. Y a eso le añades su actitud, su profesionalidad y es perfecto, no podría ser mejor"

Sin embargo, tiene debilidad por el argentino: "Messi tiene condiciones físicas más bajitas desde su nacimiento. Hace que todo parezca tan simple. Por eso quizá me guste más como jugador en el campo".

Ambos cracks han dominado el fútbol en los últimos años, pero Klopp cree que esa hegemonía está próxima a su final: "Hay jugadores jóvenes con el mismo potencial que ellos, pero hacer lo que hicieron en ellos durante tantos años es lo realmente increíble. Por desgracia se están haciendo mayores los dos".