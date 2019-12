Zinedine Zidane puede quedarse tranquilo. Su compatriota se quedará en la Casa Blanca, al menos hasta el año 2022. El delantero francés ha llegado a un acuerdo, un compromiso pactado que se firmará y anunciará en verano, para ampliar su compromiso con el club merengue un año más (finalizaba en 2021) y logra una mejora de contrato, a la par al salto en importancia que ha dado en la plantilla madridista en los últimos meses.

El acuerdo no ha ido más allá en el tiempo porque Benzema quiere ir poco a poco, entiende que no quiere estar en el Madrid si no se encuentra en condiciones de dar el máximo rendimiento. El delantero galo acaba de cumplir 32 años y, en junio de 2022, cuando finalice el contrato que va a firmar con el club madridista, tendrá 34.

El club le considera ahora mismo como una de las piezas claves del equipo, más teniendo en cuenta el rendimiento que está mostrando desde el inicio de la temporada, y estaba de acuerdo en adecuar el contrato de Benzema a su realidad actual, máximo goleador del Real Madrid y cara visible del equipo.