Kevin Vallejos arrasó en su debut en la UFC con un TKO a Seung Woo Choi

Kevin “Chino” Vallejos debutó con una impresionante victoria por nocaut técnico (TKO) sobre Seung Woo Choi en el evento de UFC realizado en Las Vegas, Estados Unidos. El peleador argentino, de tan solo 23 años, brilló en su primer combate dentro de la máxima organización de artes marciales mixtas del mundo, reafirmando el excelente momento que atraviesan los luchadores argentinos en la UFC.

El combate fue breve, ya que Vallejos no tardó en imponer su dominio. En el primer round, conectó un potente derechazo a su rival y, tras derribarlo, continuó con un feroz ground and pound que obligó al árbitro a detener el combate, asegurando así la victoria por TKO.

El "Chino", originario de Mar del Plata, tuvo el respaldo de sus compatriotas Ailín Pérez y Francisco Prado, quienes lo acompañaron en su debut y celebraron el triunfo con entusiasmo. Vallejos, quien había captado la atención del presidente de UFC, Dana White, durante el programa Contender Series, cumplió con las altas expectativas que se habían depositado sobre él.

Tras su victoria, el argentino dedicó unas palabras a su rival: “Quiero darle un mensaje a mi oponente, porque sé que atravesó un momento muy difícil, una gran pérdida, y aún así estuvo aquí, se enfrentó a mí y dio la guerra. Estoy muy agradecido con él. Espero que le den más oportunidades en UFC, porque guerreros como él no se ven”, expresó Vallejos con humildad.

Además, el peleador argentino no perdió tiempo en señalar su próximo objetivo, pidiendo un enfrentamiento con Jean Silva, quien le había ganado previamente en el Dana White's Contender Series (DWCS). Vallejos manifestó: “Jean Silva, vengo por vos. ¡Vamos!”, dejando claro que busca revancha en su carrera.

Ya en el vestuario, Vallejos, contento con su desempeño, expresó su emoción por la victoria: “Me siento como en Navidad. Me dieron regalitos, ropita nueva, unos bebes nuevos (sus guantes)", bromeó entre risas. Además, lanzó un desafío a Dana White, con quien bromeó sobre el bono por performance de la noche: “¿Por qué no unos 50 mil (dólares), no? Dana, ponete las pilas, ja”, hizo referencia al premio que se otorga a los luchadores más destacados del evento.

Con esta victoria, Vallejos se posiciona como una de las grandes promesas del MMA argentino, y su éxito augura un futuro brillante en UFC.