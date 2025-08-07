Khachanov venció a Zverev y jugará la final del Masters 1000 de Toronto

Karen Khachanov (N°16 del mundo) logró una resonante victoria este jueves ante el alemán Alexander Zverev (N°3 del ranking ATP) por 6-3, 4-6 y 7-6 (7-4), y avanzó a la final del Masters 1000 de Toronto. En un duelo intenso que duró casi tres horas, el ruso se impuso sobre superficie dura, salvando un match point en el tramo decisivo del tercer set.

Khachanov se quedó con el primer parcial tras quebrar en el cuarto game y mantener la ventaja con solidez desde el saque. Zverev respondió en el segundo set, capitalizando un quiebre temprano para empatar el marcador global.

En el set final, ambos sostuvieron sus turnos de servicio hasta el 6-6. En el 6-5 a favor del alemán, tuvo un punto para partido, pero su devolución se estrelló en la red. Esa acción marcó el quiebre anímico. En el tie break, Khachanov jugó con paciencia, priorizando el margen de error y aprovechando los fallos del número 3 del mundo. El desenlace llegó con un saque abierto que Zverev no logró devolver.

Con este resultado, Khachanov regresa a una final de la serie Masters 1000 por primera vez desde 2018, cuando fue campeón en París-Bercy. El triunfo, además, le asegura escalar hasta el puesto 12 del ranking ATP, y si logra el título, igualará su mejor posición histórica: el 8°, alcanzado en julio de 2019.

El ruso, de 29 años, suma siete títulos como profesional y buscará el octavo en suelo canadiense. Aún espera rival, que saldrá del cruce entre los estadounidenses Taylor Fritz (preclasificado 2°) y Ben Shelton (4°).