Khamzat Chimaev aplastó a Du Plessis y conquistó el título mundial de la UFC

El UFC 319, celebrado en el United Center de Chicago, tuvo como gran protagonista a Khamzat Chimaev, quien se consagró campeón mundial de peso medio al derrotar por decisión unánime a Dricus du Plessis. Los jueces dictaminaron un claro 50-44 en las tres tarjetas, reflejo del dominio que el checheno ejerció a lo largo de los cinco asaltos.

Chimaev (15-0, 6 KO) impuso su estrategia desde el inicio, con derribos tempranos y un control constante en el suelo que anuló por completo a du Plessis (23-2, 9 KO). Aunque el sudafricano intentó revertir la situación con sumisiones, nunca logró encontrar los espacios para poner en riesgo al retador. El triunfo marcó el inicio del reinado de “Borz” en la categoría de peso medio, cumpliendo así con las expectativas que lo acompañaban desde su debut en la empresa en 2020.

El combate estelar dejó en claro el poderío de la lucha de Chimaev, quien llegó a establecer un récord personal con siete derribos en una misma pelea. Du Plessis, que venía de superar a excampeones como Israel Adesanya y Sean Strickland, no pudo contrarrestar la intensidad del checheno.

La velada también ofreció un momento destacado en la cartelera previa: el británico Lerone Murphy sorprendió con un espectacular nocaut al debutante Aaron Pico mediante un codazo giratorio que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Con esta victoria, Khamzat Chimaev no solo se adueña del cinturón de peso medio, sino que confirma su condición de uno de los peleadores más dominantes de la actualidad en la UFC.