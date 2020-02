Kim Clijsters, ex número uno del mundo y ganadora de cuatro Grand Slam, volvió a jugar al tenis tras estar ocho temporadas retirada y perdió por 6-2 y 7-6 ante Garbiñe Muguruza en el WTA de Dubai.

Aunque su primera aparición no fue nada fácil y debió enfrenarse a Muguruza, la reciente finalista de Australia Open, también demostró que la calidad de su juego continúa intacta.

Todavía conserva un buen golpe, los habilidosos saques y la inteligencia que la convirtieron en una de la mejor jugadora de su época.

