Después de mantener un invicto de 44 partidos en la Premier League y de no perder 27 partidos consecutivos (26 triunfos y un empate), Liverpool se enfrentó a dos derrotas consecutivas. La primera fue por goleada (0-3) ante Wattford, por la Premier League y la segunda fue ante Chelsea por 2 a 0 por la FA Cup.

De todas maneras, aún con estos últimos resultados, sólo hay que esperar a que pasen las semanas para que los Reds se consagren campeón en el torneo inglés después de 30 años, ya que dieron la vuelta olímpica en 1989/90 pero con otro formato y con otro nombre de certamen.

Más allá del resultado en contra, el técnico de Liverpool, Jurgen Kloop, se mostró incómodo cuando un periodista le preguntó sobre qué pensaba sobre el coronavirus. Su respuesta fue la siguiente:

“No me gusta que la opinión de un entrenador de fútbol sea relevante para un tema tan serio. Realmente no lo entiendo". "No es importante lo que diga la gente famosa. Tenemos que hablar de estas cosas de la manera adecuada, no gente que no sabe nada como yo. La gente que sabe del coronavirus dirá lo que tiene la gente que hacer o no", agregó. Y concluyó con una frase contundente: “Yo soy un simple tipo que lleva una gorra de béisbol y va mal afeitado”.