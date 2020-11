Ronald Koeman llegó a la dirección técnica de Barcelona en el peor momento de la institución en este siglo. El técnico holandés fue drástico en algunas de sus decisiones, como la conversación que tuvo con el uruguayo Luis Suárez, amigo de Lionel Messi, lo que generó un malestar muy grande en el argentino, además del que ya sentía por la mala relación con la dirigencia del club por entonces encabezada por Josep María Bartomeu.

Koeman le dijo a Suárez que iba a ser uno más, lo que marcaba un cambio muy profundo en las estructuras jerárquicas dentro del plantel catalán. A pesar de eso, el enojo de Messi no llegó al extremo de influir en la relación con Koeman que, aunque distante, en ningún momento quedó rota.

En una entrevista concedida al diario catalán Sport, Koeman contó detalles del comienzo de su relación con el rosarino y qué importancia le da a su presencia en el equipo. En ese sentido, fue elocuente: "El equipo tiene que aprender a buscar lo mejor para el propio equipo, pero a día de hoy el Barsa ha sido, es y va a ser mejor equipo con Messi que sin Messi".

El técnico holandés, agregó: "yo quiero lo mejor para el equipo. Y lo mejor para el equipo es que Leo esté bien, como está ahora, enchufado y muy metido. Lo demostró el otro día, contra el Betis, cuando entró en la segunda parte".

Koeman detalló cómo fue el primer encuentro que tuvo con Messi, en el que lo vio enojado con los dirigentes y con ganas de abandonar la institución.

"Ya me habían dicho que Messi estaba descontento. Hablamos en su casa. Me dio sus razones y yo le expliqué qué es lo que yo podía cambiar: fui sincero, le dije que lo único que yo podía cambiar eran las cosas de fútbol; mi trabajo, mi sistema de juego, su posición en el campo, su importancia como jugador. Terminamos hablando de cómo hay que presionar al rival... También le dije que las cosas que él tenía con el club yo no podía cambiarlas. Al final, quedarse fue decisión suya".

Y sobre la principal impresión que le provocó Messi, el holandés respondió: "La sensación que tuve con él siempre fue buena. Es algo importante, porque Messi me ha demostrado ser una persona ambiciosa, que siempre quiere ganar cosas, que quiere seguir siendo el mejor, aunque haya tenido sus problemas con el club".