Ronald Koeman, entrenador del Barcelona, dijo hoy que el rendimiento de Lionel Messi "podría ser mejor en este momento", y aseguró que "Leo está feliz, quiere ser el capitán del equipo y está mejorando".



En rueda de prensa previa al debut del Barcelona en la Liga de Campeones de Europa, cuando mañana enfrente al Ferencvaros de Hungría, Koeman dijo que no tiene dudas en cuanto al rendimiento de Messi "y lo vamos a ver en los próximos partidos".



"Creo que hay algo que está pasando en todos los sitios, y es que todos los equipos son más potentes en cada Liga y con el Covid-19 es complicado para todos. No tenemos aficionados de locales y sin ese apoyo es muy difícil", señaló el entrenador neerlandés en la rueda de prensa que transmitió la página web del club catalán.



En cuanto al clásico frente a Real Madrid, que se jugará el próximo sábado en el Camp Nou, Koeman dijo que "lo importante es el partido de mañana y el clásico no es el tema por ahora, por eso pensamos en poner un equipo fuerte mañana ante el Ferencvaros".



El entrenador, consultado sobre el rendimiento de su equipo, dijo que, "sabiendo lo que viene pasando últimamente" no son "el favorito máximo", aunque expresó que pueden "llegar lejos".



"En el Barça siempre juegas para ganar partidos y títulos, en España y en Europa; pero hay más equipos como nosotros", aseveró.



En cuanto al presente del delantero francés Antoine Griezmann, quien se mostró algo molesto por jugar sobre la banda derecha según las indicaciones del DT, Koeman señaló que el futbolista del seleccionado galo "conoce muy bien su situación, no solo él, todos los de arriba pueden mejorar, está trabajando muy bien y lo único que puede hacer es seguir haciéndolo para cambiar su situación".