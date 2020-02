Juan Cruz Komar, defensor de Talleres, dialogó con Cba24n y analizó la derrota 2-1 ante Boca Juniors, la segunda tras caer 4-1 ante Defensa y Justicia.

"Estábamos obligados a ganar, después del mal debut que tuvimos. Está claro que cambiamos la cara, hicimos las cosas de otra forma, pero volvimos a perder", expresó.

Respecto a los goles del Xeneize (Villa y Tevez), de características similares, analizó: "Creo que fueron errores nuestros porque lo habíamos visto en la semana, Marcos Díaz saliendo rápido, principalmente en el primer gol, quedamos desbalanceados. En el segundo no tanto, quedamos tres contra dos, fue una jugada fortuita. Pero está claro que estos errores infantiles nos costaron caro".

Sin embargo destacó el cambio de actitud y que pudieron "haberlo empatado" sobre el final.

"Fuimos otro equipo. Los goles fueron de contragolpe, no nos lastimaron en sí, quizas por la comodidad que nos dio la línea de tres. Fue otro equipo, cambió la cara. No nos favoreció que el juego no sea dinámico".

El zaguero se mostró optimista sobre el ensamble del equipo con los dos refuerzos (Pérez y Parede) y el principal objetivo, acceder a Copas Internacionales.

"El fútbol tiene eso que todas la semana te da revancha. estos tres puntos que perdimos hoy y Defensa van a valer lo mismo que ante Arsenal. Vamos a hacer todo lo posible para recuperar el terreno que perdimos en el campeonato. Hay mucho tiempo y camino para entrar a las Copas. Sin dudas tenemos que reaccionar, que levantar, pero estamos a tiempo", concluyó.