L’Étape Argentina by Tour de France 2026 en Córdoba abrió las inscripciones

Córdoba se prepara para un evento ciclístico de talla mundial. La provincia será la sede de L’Étape Argentina by Tour de France 2026, una oportunidad única para ciclistas aficionados y profesionales de experimentar la esencia del icónico Tour de France. Las inscripciones ya se encuentran abiertas desde el 8 de septiembre de 2025 para este esperado evento, que tendrá lugar el domingo 22 de marzo de 2026.

La elección de Córdoba como anfitriona no fue casual. La provincia fue designada por su geografía inigualable, su robusta infraestructura deportiva y su reconocida trayectoria en la organización de grandes eventos. Este nombramiento consolida a Córdoba como un epicentro deportivo y cultural de alcance internacional, lista para recibir a ciclistas de todo el mundo con sus imponentes paisajes, pueblos con historia y una hospitalidad característica.

Los participantes podrán elegir entre dos espectaculares recorridos, diseñados en el corazón del pintoresco valle de Punilla, ambos con salida y llegada en el Estadio Mario Alberto Kempes:

Ruta Larga (134 km): un desafío que conecta el Kempes con Río Ceballos, el Camino del Cuadrado, Valle Hermoso, Cosquín, Plaza Federal, el Puente de la Sota y la autopista Córdoba–Carlos Paz, para regresar al Kempes.

Ruta Corta (64 km): una opción más accesible que recorre el Kempes, La Calera, el Camino de las 100 Curvas, El Paredón, el Puente de la Sota y la autopista Córdoba–Carlos Paz, finalizando también en el Kempes.

Para quienes deseen ser parte de esta experiencia, las inscripciones están habilitadas en el sitio web https://argentina.letapeseries.com/ , donde también se puede encontrar toda la información relevante sobre el evento.

Al inscribirse, cada ciclista recibirá un kit completo que incluye un chip de cronometraje, número de corredor, brazalete de acceso y seguro, además de contar con servicios esenciales como hidratación, alimentos, asistencia médica y mecánica, y un vehículo barredora. Dependiendo de la modalidad de inscripción elegida, el kit puede enriquecerse con el jersey oficial, un bidón, un kit de reparación y accesorios exclusivos.

Este gran evento es organizado por la Agencia Córdoba Deportes. Córdoba está lista para ser, en 2026, sede del ciclismo mundial y ofrecer una experiencia ciclista única e inolvidable.