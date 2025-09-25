La «Araña» Álvarez: del fastidio a la gloria total

El Hat-Trick Redentor de Julián Álvarez

El Atlético de Madrid consiguió una crucial victoria 3-2 sobre Rayo Vallecano por la sexta jornada de LaLiga, en un encuentro donde el delantero argentino Julián Álvarez se erigió como el salvador del "Colchonero" al marcar los tres goles. Esta sobresaliente actuación disipó, al menos por una noche, las especulaciones y dudas instaladas en torno a su figura, ya que llegaba al partido "bajo la lupa" tras haber protagonizado un gesto de visible fastidio (enojo) al ser sustituido frente a Mallorca el domingo anterior.

La presencia de la "Araña" como titular fue clave, especialmente en la previa del clásico ante Real Madrid. El cordobés, que compartía cancha con otro argentino, Nahuel Molina, necesitó apenas 15 minutos para dejar atrás los "fantasmas del último partido". En la primera situación clara, Álvarez convirtió el 1-0 con un remate potente de zurda (su pierna menos hábil), tras un centro de Marcos Llorente. Este gol pareció tener un efecto de "catarsis", recordando que solo cinco días antes había fallado un penal y luego había mostrado su enojo al ser reemplazado a los 62 minutos ante Mallorca, con las cámaras captándolo murmurando “siempre a mí” desde el banco.

El partido, disputado en el Metropolitano, se desarrolló con intensidad. Aunque el Atlético estuvo cerca de ampliar la ventaja con otra conexión argentina entre Molina y Álvarez, Rayo Vallecano logró el empate 1-1 antes del descanso gracias a un potente zurdazo de Josep Chavarría.

La Respuesta Inmediata y el Sello Definitivo

En el segundo tiempo, el ritmo se hizo más equilibrado, obligando al arquero Jan Oblak a intervenir con solvencia en varias ocasiones. Diego Simeone, el entrenador, movió el banco e hizo ingresar a otros dos argentinos: Nico González y Giuliano Simeone.

A los 78 minutos, Rayo Vallecano asestó un golpe que parecía definitivo cuando Álvaro García dejó desairado a Oblak y marcó el 2-1. Sin embargo, la respuesta del Atlético fue inmediata y contundente: apenas dos minutos después, Álvarez apareció con determinación en el área chica para empujar la pelota a la red tras una tapada corta de Facundo Batalla, sellando el 2-2.

El clímax llegó a los 88 minutos, cuando Julián Álvarez volvió a tomar la escena: recibió un pase preciso de Giuliano Simeone, se acomodó en la medialuna y sentenció el 3-2 final con un zurdazo al primer palo. Con ese gol, completó su primer hat-trick desde su llegada a España y rescató al equipo. Álvarez luego explicó sobre ese golazo: “Una vez que me perfilé para la zurda dije ‘le pego’ y la verdad que fue un lindo gol”.

Reconciliación y la Vista en el Clásico

El triunfo tuvo a Álvarez como protagonista excluyente, disipando las dudas sobre su vínculo con Simeone. Respecto a la polémica del partido anterior, el delantero declaró a la prensa que el enojo había sido consigo mismo y que las palabras que se dijeron en redes sociales no eran las correctas, sino que fueron "malas palabras" dichas por estar enojado ya que las cosas no le habían salido. Afirmó que "está todo muy bien" dentro del equipo.

Por su parte, el "Cholo" Simeone celebró el triunfo con euforia. El entrenador destacó la reacción de su equipo tras ir perdiendo 1-2, señalando que “en el peor momento no perdimos el criterio, el orden ni las formas”. Además, reafirmó su confianza en Álvarez, a quien salió corriendo a abrazar al finalizar el encuentro: “Julián es el mejor futbolista que tenemos. Necesitamos cuidarlo, que esté muchos años acá en el Atleti".

Al ser consultado sobre si podría repetir esta hazaña en el inminente clásico de Madrid, Álvarez fue contundente: “Lo importante es ganar, lo otro no importa". La victoria es fundamental, ya que evitó una derrota como local que hubiera significado un nuevo golpe para Simeone, quien está teniendo un arranque de temporada irregular.