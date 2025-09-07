En un encuentro correspondiente a la fecha 30 de la Zona A de la Primera Nacional, Racing recibió a Patronato buscando volver a la victoria y acercarse a los puestos de clasificación al Reducido. Desde el inicio, el partido en el estadio Miguel Sancho prometía, con la "Academia" mostrando una primera aproximación al área rival en el primer minuto y controlando la pelota. Patronato, por su parte, esperaba replegado en su campo. El encuentro fue arbitrado por Lucas Cavallero.

Sin embargo, el primer tiempo estuvo marcado por complicaciones para el equipo local. A los 10 minutos, Fabrizio Ghiggia, que regresaba a la titularidad tras una lesión, se resintió físicamente y tuvo que abandonar la cancha entre gestos de dolor, siendo reemplazado por Raúl Chamorro. Racing, con Sergio “Pomu” González y Pablo Chavarría intentando abrir espacios por la banda izquierda, presionaba, pero sin precisión en la definición. La aproximación más clara para Patronato llegó recién a los 26 minutos, con un desborde de Valentín Pereyra que no pudo terminar en centro. La oportunidad más nítida para Racing en la primera mitad fue a los 43 minutos, con un cabezazo de Matías Machado tras un centro preciso de Tomás Castro que se fue muy cerca del palo derecho.

El desenlace del primer tiempo trajo el golpe más duro para Racing: la expulsión “infantil” de Martín Albarracín por un golpe sin pelota, dejando al equipo con un jugador menos para todo el complemento. Albarracín, que era el encargado de marcar al goleador rival Alan Bonansea, dejó al entrenador con un desafío importante.

Pese a jugar con diez hombres, la necesidad de conseguir los tres puntos impulsó a la "Academia". Sorprendentemente, Racing jugó incluso mejor que con once, generando más situaciones de gol. Así, a los 18 minutos del complemento, llegó el gol de la tarde en Nueva Italia: Matías Machado anotó el único tanto del partido. Este gol se produjo luego de un momento de tensión, ya que a Patronato se le había anulado un tanto por fuera de juego, tras un pase atrás de Perales.

Esta victoria por 1-0 sobre Patronato es crucial para Racing. El equipo no ganaba desde el 2-0 contra Quilmes en el mismo estadio y su irregularidad lo mantenía a cinco puntos tanto del último puesto de clasificación al Reducido, ocupado por Maipú de Mendoza, como de la zona de descenso. Con este triunfo, Racing de Nueva Italia acorta tiempos y se posiciona en un lugar donde puede decidir si mira la tabla hacia arriba, buscando el Reducido, o si se aleja definitivamente de la zona roja del descenso en la Primera Nacional. La "Academia" demostró que, aun con un hombre menos, la determinación puede llevar a un triunfo vital.