La AFA cambió el nombre del Estadio Único de La Plata: así se llamará desde ahora

La Asociación del Fútbol Argentino oficializó este martes el cambio de nombre del Estadio Único de La Plata, que desde ahora pasará a llamarse “Diego Armando Maradona – Tricampeones del Mundo”. La decisión fue aprobada por unanimidad durante la Asamblea General Ordinaria realizada en el predio de Ezeiza, con la presencia de 44 representantes de distintas instituciones.

El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, destacó que el estadio se convertirá en la sede principal para los seleccionados nacionales. “No solo será la casa de las selecciones juveniles, femenina y mayor, sino también un espacio disponible para etapas definitorias de los torneos locales y para clubes que realicen reformas en sus canchas”, explicó.

Tapia adelantó además que el primer equipo que podría utilizar el estadio será Estudiantes de La Plata, a partir de marzo de 2026, fecha prevista para la finalización de las obras de remodelación.

Los trabajos, que ya comenzaron, incluyen la renovación del campo de juego, mejoras en el sistema lumínico, reparación del techo, optimización de la conectividad y refacción completa de vestuarios. El objetivo es que las instalaciones estén listas para recibir tanto competencias nacionales como internacionales.

El estadio, inaugurado en 2003, había sido rebautizado con el nombre de Diego Armando Maradona en diciembre de 2020, tras el fallecimiento del ídolo argentino. Ahora, con la nueva denominación, la AFA busca rendir homenaje al tricampeonato mundial conseguido por la Selección en Qatar 2022, sumando un nuevo capítulo a su historia.

Durante el acto simbólico de traspaso realizado semanas atrás, participaron Axel Kicillof, gobernador bonaerense, y Julio Alak, intendente de La Plata, quienes celebraron que la ciudad vuelva a ser escenario central del fútbol argentino.