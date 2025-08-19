La AFA echó a un árbitro por un polémico desempeño en Rosario

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) resolvió cesantear al árbitro Sebastián Solís luego de su actuación en el encuentro disputado entre Roma y Argentino de Rosario, por la cuarta categoría Juveniles C.

La decisión se comunicó a través de un escrito oficial en el que se detalló que el juez “infligió seriamente su deber de impartir justicia, pero principalmente atentó contra los valores del fútbol”. En el mismo texto se argumenta que Solís mostró un comportamiento impropio hacia “la investidura arbitral, jugadores, cuerpo técnico, espectadores e instituciones participantes del encuentro”.

El episodio que motivó la medida ocurrió el último fin de semana, cuando se vio al árbitro desempeñarse de manera displicente, tomando distancia de las jugadas e incluso manipulando un dispositivo que parecía ser un teléfono celular en pleno desarrollo del partido.

La AFA calificó los hechos como “lamentables” y aseguró que no se condecían con la responsabilidad que implica dirigir un encuentro oficial. Con esta determinación, Solís quedó desvinculado definitivamente de la nómina arbitral de la casa madre del fútbol argentino.

Comunicado AFA

En el día de la fecha, la Asociación del Fútbol Argentino informa que a raíz de los lamentables hechos de público conocimiento acontecidos el fin de semana en un partido de cuarta categoría Juveniles C, entre Roma y Argentino de Rosario, el árbitro Sebastián Solís, fue despedido de esta Casa por haber inflingido seriamente su deber de impartir justicia pero principalmente por haber atentado contra los valores del fútbol faltándole el respeto a la investidura arbitral, jugadores, cuerpo técnico, espectadores e instituciones participantes del encuentro.