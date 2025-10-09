La muerte de Miguel Ángel Russo provoca un profundo pesar en el mundo del fútbol sudamericano. Uno de los entrenadores más respetados y queridos del país, se fue este miércoles por la tarde.

En ese marco, la Liga Profesional de Fútbol decidió posponer el encuentro entre Barracas Central y Boca Juniors, que estaba programado para este sábado 11 de octubre a las 14:30, en señal de respeto y duelo.

A través de un comunicado oficial en sus redes sociales, la LPF informó: “Debido al fallecimiento de Miguel Ángel Russo, se posterga para fecha a determinar el partido entre @barracascentral y @BocaJrsOficial, correspondiente a la #Fecha12 del #TorneoBetano Clausura 2025.”

Debido a su fallecimiento, desde Casa Amarilla confirmaron que Úbeda continuará en el cargo de DT de Boca hasta fin de este año.

La muerte de Miguel Ángel Russo

Miguel Ángel Russo falleció este miércoles a los 69 años, luego de luchar durante varios años contra una enfermedad que lo mantuvo alejado del fútbol en el último tiempo. El entrenador de Boca combatió el cáncer desde 2017 y no pudo recuperarse por completo.

Miguelo, nacido en Lanús el 9 de abril de 1956, hizo toda su carrera como jugador en Estudiantes de La Plata, donde debutó en 1975 y jugó 14 temporadas seguidas. Con el “Pincha” ganó el Metropolitano del ’82 y el Nacional del ’83, y también fue parte de la Selección Argentina entre 1983 y 1985, aunque una lesión lo dejó afuera del Mundial de México 86.

En las últimas semanas su estado había generado preocupación. En septiembre fue internado por una infección urinaria y, aunque volvió a dirigir, su salud volvió a complicarse.