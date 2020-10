LOS PARTIDOS DEL MARTES 20 DE OCTUBRE

13.55: Zenit vs. Brujas (Grupo F)

13.55: Dinamo Kiev vs. Juventus (Grupo G)

16: Chelsea vs. Sevilla (Grupo E)

16: Rennes vs. Krasnodar (Grupo E)

16: Lazio vs. Borussia Dortmund (Grupo F)

16: Barcelona vs. Ferencvaros (Grupo G)

16: Paris Saint-Germain vs. Manchester United (Grupo H)

16: RB Leipzig vs. Basaksehir (Grupo H)

LOS PARTIDOS DEL MIÉRCOLES 21 DE OCTUBRE

13.55: Salzburgo vs. Lokomotiv (Grupo A)

13.55: Real Madrid vs. Shakhtar (Grupo B)

16: Bayern Munich vs. Atlético de Madrid (Grupo A)

16: Inter de Milán vs. Borussia Monchengladbach (Grupo B)

16: Manchester City vs. Porto (Grupo C)

16: Olympiakos vs. Olympique Marsella (Grupo C)

16: Ajax vs. Liverpool (Grupo D)

16: Midtjylland vs. Atalanta (Grupo D)