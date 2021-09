SÁBADO 25 DE SEPTIEMBRE

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA:

13:30 Aldosivi vs Gimnasia LP . TNT SPORTS

15:45 Arsenal vs Lanús . TNT SPORTS

15:45 Talleres vs Rosario Central . FOX SPORTS PREMIUM

18:00 Banfield vs Atlético Tucumán . FOX SPORTS PREMIUM

20:15 Central Córdoba vs River . FOX SPORTS PREMIUM

Primera Nacional

13:30 Deportivo Riestra vs San Martín Tucumán. DIRECTV GO

DIRECTV SPORTS / 1610

14:10 Quilmes vs Estudiantes de Buenos Aires. TYC SPORTS

15:00 Güemes vs San Martín SJ

15:00 Santamarina vs San Telmo

15:00 Tristán Suárez vs Atlético Rafaela

15:30 Almagro vs Villa Dálmine

15:30 Ferro vs Guillermo Brown

16:30 Agropecuario vs Mitre

18:10 Tigre vs Alvarado. TYC SPORTS



Premier League

08:30 Chelsea vs Manchester City . ESPN

08:30 Manchester United vs Aston Villa

11:00 Everton vs Norwich

11:00 Leeds United vs West Ham . ESPN

11:00 Leicester vs Burnley

11:00 Watford vs Newcastle

13:30 Brentford vs Liverpool

Liga de España

09:00 Alavés vs Atlético Madrid

11:15 Valencia vs Athletic Bilbao. ESPN 2

13:30 Sevilla vs Espanyol STAR +.

16:00 Real Madrid vs Villarreal

Serie A:

10: 00 Spezia vs Milan. ESPN 3

13:00 Inter vs Atalanta . ESPN

15:45 Genoa vs Hellas Verona . STAR +

Bundesliga

10. 30Bayer Leverkusen vs Mainz STAR +

10:30Eintracht Frankfurt vs Colonia

10:30Hoffenheim vs Wolfsburgo STAR +

10:30Leipzig vs Hertha Berlin STAR +

10:30Union Berlin vs Bielefeld STAR +

13:30Borussia Monchengladbach vs Borussia Dortmund STAR +

Liga de Francia

12:00. Saint-Étienne vs Niza. STAR +

14:00 Estrasburgo vs Lille. STAR +

16:00 Lyon vs Lorient

16:00 PSG vs Montpellier. ESPN

Rugby Championship

04:05 Nueva Zelanda vs Sudáfrica. ESPN 2

07:05 Australia vs Argentina . ESPN 2

Domingo

Liga profesional:

13:30 Union vs Patronato. FOX SPORTS PREMIUM

15:45 San Lorenzo vs Defensa y Justicia . TNT SPORTS

18:00 Independiente vs Godoy Cruz . FOX SPORTS PREMIUM

20:15 Boca vs Colón. TNT SPORTS

Primera Nacional

15:00 Gimnasia de Jujuy vs Independiente Rivadavia

15:10 Gimnasia de Mendoza vs Almirante Brown . TYC SPORTS

15:30 Instituto vs Barracas Central

16:00 Deportivo Maipú vs Atlanta

Serie A

0730 Juventus vs Sampdoria . ESPN

09:30 Heerenveen vs Twente

10:00 Empoli vs Bologna . STAR +

10:00 Sassuolo vs Salernitana. STAR +

10:00 Udinese vs Fiorentina . ESPN

13:00 Lazio vs Roma . STAR +

15:45 Napoli vs Cagliari . STAR +

Liga de Francia

08: 00 Bordeaux vs Stade Rennais. ESPN 2

10:00 Brest vs Metz

10:00 Reims vs Nantes

10:00 Troyes vs Angers

12:00 Clermont vs Monaco. STAR +

15:45 Olympique Marsella vs Lens. STAR +

Liga de España

09: :00Mallorca vs Osasuna

11:15Barcelona vs Levante ESPN 2

13:30Rayo Vallecano vs Cádiz

13:30Real Sociedad vs Elche

16:00Betis vs Getafe

Premier League:

10:00 Southampton vs Wolverhampton.STAR +

12:30 Arsenal vs Tottenham. ESPN