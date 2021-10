Viernes 15/10

Liga Profesional:

14: 30 Godoy Cruz vs Central Córdoba. TNT SPORTS

16:45 Rosario Central vs Patronato. FOX SPORTS PREMIUM

19:00 Racing vs Platense. TNT SPORTS

21:15 Defensa y Justicia vs Estudiantes LP . ESPN. FOX SPORTS PREMIUM

TV PUBLICA

21:15 Vélez vs Arsenal . TNT SPORTS

Primera nacional:

19:10 Defensores de Belgrano vs Güemes . TYC SPORTS

21:10 Atlético Rafaela vs Barracas Central. TYC SPORTS

Bundesliga

Hoffenheim vs Colonia. 15,30

Liga de Francia

16:00. PSG vs Angers. ESPN

Basquet. Liga nacional

21.30. Instituto vs Olímpico . DIRECTV GO/DIRECTV SPORTS / 1610

Tenis: ATP 1000 - INDIAN WELLS. 22:00 Semifinales . ESPN 3

SABADO 16/10

LIGA PROFESIONAL

13.30 Sarmiento vs Unión. TNT SPORTS

15:45 Gimnasia vs Newell´s. ESPN/FOX SPORTS PREMIUM/TV PUBLICA

18:00 Lanús vs Banfield . FOX SPORTS PREMIUM/TNT SPORTS

20:15 Huracán vs Boca. FOX SPORTS PREMIUM

Primera Nacional

15:00 Brown Adrogué vs Gimnasia Jujuy

15:30 Nueva Chicago vs Agropecuario

16:00 Santamarina vs Almagro

Premier League

8.30. Watford vs Liverpool . ESPN

11:00 Aston Villa vs Wolverhampton

11:00 Leicester vs Manchester United . ESPN

11:00 Manchester City vs Burnley .

11:00 Norwich vs Brighton

11:00 Southampton vs Leeds United . ESPN 2

13:30 Brentford vs Chelsea .STAR

Serie A

10.00. Spezia vs Salernitana

13:00 Lazio vs Inter . ESPN

15:45 Milan vs Hellas Verona

Bundesliga

10.30 Borussia Dortmund vs Mainz . STAR +

10:30 Eintracht Frankfurt vs Hertha Berlín. ESPN 3

10:30 Friburgo vs Leipzig . STAR +

10:30 Fürth vs Bochum

10:30 Union Berlín vs Wolfsburgo . STAR +

13:30 Borussia Monchengladbach vs Stuttgart . ESPN 2

Liga de Francia

12:00 . Clermont vs Lille

16:00Lyon vs Monaco

Liga de ESpaña

13.30. Levante vs Getafe

16:00 Real Sociedad vs Mallorca

SUPERBIKE ARGENTINO

09:50 San Juan . STAR +

11:20 San Juan . STAR +

Basquet. LIGA NACIONAL: SÚPER 20. 11:00 Unión vs Hispano Americano

TYC SPORTS

Tenis: ATP 1000 - INDIAN WELLS. 17:40 Semifinales. ESPN 2

Boxeo: TÍTULO LATINO WELTER VACANTE (CMB). 23:00 Sanchez vs Galessi

TYC SPORTS

DOMINGO 17/10

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

15:45 Atlético Tucumán vs Argentinos . FOX SPORTS PREMIUM

15:45 Colón vs Talleres . TNT SPORTS

18:00 Aldosivi vs Independiente. FOX SPORTS PREMIUM.

20:15 River vs San Lorenzo . TNT SPORTS

SERIE A

07:30 Cagliari vs Sampdoria . STAR +

10:00 Empoli vs Atalanta . STAR +

10:00 Genoa vs Sassuolo

10:00 Udinese vs Bologna . STAR +

13:00 Napoli vs Torino . STAR +

15:45 Juventus vs Roma . ESPN



LIGUE 1 DE FRANCIA

08:00 Troyes vs NIza

10:00 Brest vs Reims

10:00 Estrasburgo vs Saint-Étienne

10:00 Bordeuax vs Nantes

10:00 Metz vs Stade Rennais

12:00 Montpellier vs Lens . ESPN 3

15:45 Marsella vs Lorient

LIGA DE ESPAÑA

09:00 Rayo Vallecano vs Elche

11:15 Celta de Vigo vs Sevilla

13:30 Villarreal vs Osasuna . ESPN 2

16:00 Barcelona vs Valencia

PREMIER LEAGUE

10:00 Everton vs West Ham . ESPN 3

12:30 Newcastle vs Tottenham . ESPN

BUNDESLIGA

10:30 Bayer Leverkusen vs Bayern Múnich . ESPN

12:30 Augsburgo vs Arminia Bielefeld

PRIMERA NACIONAL

14:10 Almirante Brown vs Maipú . TYC SPORTS

16:00 Chacarita vs Quilmes .TYC SPORTS

16:00 Guillermo Brown vs Instituto

16:00 Independiente Rivadavia vs All Boys

16:00 San Martín SJ vs Tristán Suárez

SUPERBIKE ARGENTINO: 14:45 San Juan . STAR +

ATP 1000 - INDIAN WELLS. 17:00 Final