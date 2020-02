Sábado 15 de febrero

Superliga

17:35 Huracán - Aldosivi. FOX SPORTS PREMIUM

19:40 Atlético Tucumán - Argentinos. TNT SPORTS

19:45 Rosario Central - Gimnasia. FOX SPORTS PREMIUM

21:50 Talleres - San Lorenzo. TNT SPORTS

Primera Nacional

17:00 Riestra - Santamarina

17:00 Chacarita - Gimnasia (J)

17:00 Brown (A) - All Boys

17:30 Estudiantes (BA) - San Martín (SJ)

18:30 Def. Belgrano - Quilmes. TYC SPORTS

20:00 Ferro - Ind. Rivadavia

20:30 Tigre - Atl. Rafaela. TYC SPORTS

21:00 Alvarado - Barracas Central

21:30 Mitre (SE) - Atlanta

Premier League

09:15 Southampton vs Burnley. ESPN 2

14:15 Norwich City vs Liverpool. ESPN

Bundesliga

11:30 RB Leipzig vs Werder Bremen. FOX SPORTS 2

11:30 Union Berlin vs Bayer Leverkusen. FOX SPORTS

14:30 Fortuna Dusseldorf vs Borussia M'Gladbach. FOX SPORTS 2

Liga Española

09:00 Mallorca vs Alavés. DIRECTV SPORTS, DIRECTV SPORTS / 1610

11:55 Barcelona - Getafe. ESPN 2

14:30 Villarreal - Levante

17:00 Granada - Valladolid

Liga de Francia

13:30 Amiens vs PSG. DIRECTV SPORTS, DIRECTV SPORTS / 1610

16:00 Bordeaux vs Dijon

16:00 Nantes vs Metz

16:00 Nimes vs Angers

16:00 Toulouse vs Niza

Liga de Italia

11:00 Lecce - SPAL

14:00 Bologna - Genoa

16:30 Atalanta vs Roma. ESPN

Super Rugby

10:00 Lions - Stormers. ESPN

18:40 Jaguares - Reds. ESPN

Boxeo de primera

22:30 E. Pucheta - A. Silva. TYC SPORTS, ESPN KNOCKOUT

00:00 Ryan García vs Luis Fonseca. ESPN

Liga Nacional

11:00 Boca - Obras. TYC SPORTS, UFC



Argentina Open

14:00 Semifinales. TYC SPORTS



Hockey Masculino: FIH PRO LEAGUE

18:00 Argentina vs Holanda. ESPN +



Hockey Femenino: FIH PRO LEAGUE

20:30 Argentina vs Holanda. ESPN +

Domingo 16 de febrero

Superliga

19:40 Lanús - Newell's. FOX SPORTS PREMIUM

19:40 River - Banfield. TNT SPORTS

21:50 Central Córdoba - Boca Juniors. FOX SPORTS PREMIUM

Primera Nacional

17:00 Brown (PM) - Dep. Morón.

17:00 Villa Dálmine - San Martín (T)

17:30 Nueva Chicago - Temperley. TYC SPORTS

17:30 Gimnasia (M) - Almagro

19:00 Belgrano - Agropecuario. DIRECTV SPORTS + / 1613

19:30 Sarmiento - Instituto



LIGA DE ESPAÑA

07:55 Sevilla vs Espanyol. ESPN 2

10:00 Leganés vs Betis. ESPN 3

12:00 Eibar vs Real Sociedad. DIRECTV SPORTS, DIRECTV SPORTS / 1610

14:30 Athletic Bilbao vs Osasuna. DIRECTV SPORTS, DIRECTV SPORTS / 1610

17:00 Real Madrid vs Celta de Vigo. DIRECTV SPORTS, DIRECTV SPORTS / 1610

Liga de Italia

08:25 Udinese vs Hellas Verona. ESPN

10:55 Juventus vs Brescia. ESPN 2

13:55 Cagliari vs Napoli. ESPN

16:45 Lazio vs Inter. ESPN

Bundesliga

09:30 FC Koln vs Bayern Munich. FOX SPORTS

12:00 FSV Mainz 05 vs FC Schalke. FOX SPORTS



Premier League

10:45 Aston Villa vs Tottenham. ESPN 3

13:15 Arsenal vs Newcastle. ESPN 2

NBA

22:00 NBA All Star Game. ESPN, ESPN KNOCKOUT

00:00 Elwin Soto vs Javier Alejandro Rendón. ESPN 2



Argentina Open

13:00 Final Dobles. TYC SPORTS

15:00 Final Singles. TYC SPORTS



Hockey Masculino: FIH PRO LEAGUE

18:00 Argentina vs Holanda. ESPN +

Hockey Femenino: FIH PRO LEAGUE

20:30 Argentina vs Holand.