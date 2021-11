VIERNES 12 DE NOVIEMBRE

ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS QATAR 2022

20:00 Uruguay vs Argentina . TV PUBLICA/CANAL 10/ TYC SPORTS

PRIMERA NACIONAL

15:00 Nueva Chicago vs Estudiantes Bs.As

16:00 Chacarita vs Mitre

16:00 Guillermo Brown vs All Boys

NBA

21:30 Boston Celtics vs Milwaukee. ESPN 2

22:00 Pelicans vs Brooklyn Nets

22:00 Oklahoma Thunder vs Sacramento Kings

22:30 San Antonio Spurs vs Dallas

23:00 Denver Nuggets vs Atlanta Hawks

23:59 Golden State Warriors vs Chicago Bulls

F1 | GP BRASIL

12:00 Prácticas. ESPN 3

ELIMINATORIAS EUROPEAS

13:50 Moldova vs Escocia. ESPN 3

16:30 Inglaterra vs Albania. ESPN 2

16:45 Andorra vs Polonia. DIRECTV GO/ DIRECTV SPORTS 2 / 1612

16:45 Austria vs Israel. DIRECTV GO/ DIRECTV SPORTS / 1615

16:45 Dinamarca vs Islas Feroe. DIRECTV GO/ DIRECTV SPORTS / 1614

16:45 Hungría vs San Marino

16:45 Irlanda del Norte vs Lituania

16:45 Italia vs Suiza. DIRECTV GO/ DIRECTV SPORTS / 1610

EUROLIGA

14:30 Fenerbahce vs Olimpia Milano. DIRECTV GO/ DIRECTV SPORTS + / 1613

PRIMERA C

15:00 Argentino de Merlo vs Laferrere

15:00 Berazategui vs Real Pilar

15:00 Central Córdoba vs Victoriano Arenas

15:00 Excursionistas vs Lamadrid

15:00 Ituzaingó vs Dock Sud

15:00 Sportivo Italiano vs Midland

NEXT GEN ATP FINALS

15:30 Semifinales . ESPN Extra

COPA CONMEBOL LIBERTADORES FEMENINA

17:30 Cuartos de Final:1° A vs. 2"B . DIRECTV GO/ DIRECTV SPORTS + / 1613

17:30 Cuartos de Final: Ferroviaria (BRA) vs Cerro Porteño (PAR) . DIRECTV GO

19:45 Cuartos de Final: 1° B vs. 2° A . DIRECTV GO/ DIRECTV SPORTS + / 1613

19:45 Cuartos de Final: Kindermann (BRA) vs Independiente Santa Fe (COL) . DIRECTV GO

ESPORTS: VALORANT DEFENDERS

18:00 Etapa Loosers . DIRECTV GO/ DIRECTV SPORTS / 1619

ELIMINATORIAS CONCACAF

23:00 Estados Unidos vs Mexico . ESPN Extra

SÁBADO 13 DE NOVIEMBRE

NBA

00:30 Lakers vs Minnesota

19:00 Utah Jazz vs Miami Heat

22:00 Cleveland vs Boston Celtics

TOP 12 DE LA URBA

15:30 CASI vs SIC

15:30 CUBA vs Buenos Aires

15:30 Los Tilos vs Belgrano

15:30 Pucará vs Alumni

15:30 Regatas vs Hindú

15:30 San Luis vs Newman

BRASILEIRAO

17:00 Atlético-GO vs Santos

18:30 América-MG vs Gremio

19:00 Bragantino vs Fortaleza

19:00 Internacional vs Athletico Paranaense

21:00 Cortinthians vs Cuiabá

AMISTOSOS INTERNACIONALES

10:00 Italia vs Los Pumas

ELIMINATORIAS EUROPEAS

11:00 Bosnia vs Finlandia

14:00 Noruega vs Letonia

14:00 Turquía vs Gibraltar

16:45 Bélgica vs Estonia

16:45 Francia vs Kazajistán

16:45 Gales vs Bielorrusia

16:45 Montenegro vs Países Bajos

COPA CONMEBOL LIBERTADORES FEMENINA

17:30 Cuartos de Final: Deportivo Cali (COL) vs Nacional (URU). DIRECTV GO

19:45 Cuartos de Final: Corinthians (BRA) vs Alianza Lima (PER). DIRECTV GO

DOMINGO 14 DE NOVIEMBRE

NBA

17:30 Lakers vs San Antonio Spurs

20:00 Atlanta Hawks vs Milwaukee

21:00 Hornets vs Golden State Warriors

21:00 Houston Rockets vs Phoenix Suns

21:00 Oklahoma Thunder vs Brookyn Nets

22:00 Denver Nuggets vs Portland

23:30 Clippers vs Chicago Bulls

BRASILEIRAO

16:00 Sao Paulo vs Flamengo

18:15 Fluminense vs Palmeiras

19:00 Ceará vs Sport Recife

19:00 Chapecoense vs Juventude



ELIMINATORIAS EUROPEAS

11:00 Croacia vs Rusia

11:00 Eslovenia vs Chipre

11:00 Malta vs Eslovaquia

14:00 Macedonia del Norte vs Islandia

14:00 Liechtenstein vs Rumania

14:00 Armenia vs Alemania

16:45 España vs Suecia

16:45 Grecia vs Kosovo

16:45 Luxemburgo vs Irlanda

16:45 Portugal vs Serbia