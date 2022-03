Viernes 4 de marzo:

Copa de la Liga:

19:15 Unión vs Platense . TNT SPORTS

21:30 Barracas Central vs Aldosivi. FOX SPORTS PREMIUM

21:30 Gimnasia vs Argentinos. TNT SPORTS

BUNDESLIGA

16:30 Bielefeld vs Augsburgo

SERIE A

16:45 Inter vs Salernitana

LIGA DE ESPAÑA

17:00 Alavés vs Sevilla. ESPN 2

LIGUE 1 DE FRANCIA

17:00 Lorient vs Lyon

LIGA MASTER FLOW

18:00 Boca Juniors Gaming vs Ualá Pampas. FLOW CANAL 601

19:00 WAP Esports vs Undead BK. FLOW CANAL 601

20:00 Stone Movistar vs KRÜ Esports. FLOW CANAL 601

21:00 Maycam Evolve vs River Plate Gaming. FLOW CANAL 601

22:00 EBRO vs Leviatán Esports. FLOW CANAL 601

23:00 9z Team vs Malvinas Gaming. FLOW CANAL 601

PRIMERA NACIONAL

17:30 Brown Adrogué vs Deportivo Morón. TYC SPORTS

21:10 San Martín Tucumán vs Estudiantes Rio Cuarto. TYC SPORTS

NBA

21:00 Detroit Pistons vs Indiana Pacers

21:00 Philadelphia 76ers vs Cleveland

21:00 Wizards vs Atlanta Hawks

21:30 Chicago Bulls vs Milwaukee. ESPN 2

21:30 Toronto Raptors vs Orlando Magic

22:00 Pelicans vs Utah Jazz

22:00 Oklahoma Thunder vs Minnesota

23:00 Denver Nuggets vs Houston Rockets

23:59 Phoenix Suns vs New York Knicks. ESPN 2

BOXEO DE PRIMERA

23:00 Walter Leiva vs Nicolás Paz. TYC SPORTS

COPA DAVIS

11:00 Francia vs Ecuador. DIRECTV SPORTS / 1615

12:00 Argentina vs. República Checa - Single 1. TYC SPORTS

14:30 Argentina vs. República Checa - Single 2. TYC SPORTS

GOLF: ARNOLD PALMER INVITATIONAL

16:00 Segunda Ronda. ESPN 3

SUDAMERICANO FEMENINO SUB 17

16:00 Argentina vs Venezuela - Fase de Grupos . DIRECTV SPORTS + / 1613

18:30 Bolivia vs Brasil - Fase de Grupos. DIRECTV SPORTS + / 1613

PREMIERSHIP RUGBY (INGLATERRA)

16:40 Harlequins vs Newcastle Falcons. ESPN Extra

EUROLIGA

16:45 Bayern Múnich vs Olypiacos. DIRECTV SPORTS 2 / 1612

LIGA DE MÉXICO

22:00 Necaxa vs Toluca. DIRECTV SPORTS / 1614

MMA: PFL CHALLENGER SERIES - PESO WELTER

22:00 Semana 3. DIRECTV SPORTS / 1620

BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE AMERICAS

22:10 Real Esteli vs Cangrejos. DIRECTV SPORTS 2 / 1612

BOXEO

23:30 José Ramírez vs José Pedraza. ESPN 3

Sábado 5 de marzo

COPA DE LA LIGA PROFESIONAL 2022

17:00 San Lorenzo vs River Plate. TNT SPORTS

19:15 Patronato vs Sarmiento. FOX SPORTS PREMIUM

21:30 Racing Club vs Talleres. FOX SPORTS PREMIUM

21:30 Vélez vs Estudiantes de La Plata. TNT SPORTS

PREMIER LEAGUE

09:30 Leicester vs Leeds. ESPN

12:00 Aston Villa vs Southampton. ESPN

14:30 Liverpool vs West Ham. ESPN

LIGA DE ESPAÑA

10:00 Osasuna vs Villareal. ESPN 3

12:15 Espanyol vs Getafe. ESPN Extra

14:30 Valencia vs Granada. DIRECTV SPORTS / 1610

17:00 Real Madrid vs Real Sociedad. ESPN 2

BUNDESLIGA

11:30 Bayern Múnich vs Bayer Leverkusen

11:30 Bochum vs Greuther Fürth

11:30 Hertha BSC vs Eintracht Frankfurt. ESPN 2

11:30 RB Leipzig vs Friburgo

11:30 Wolfsburgo vs Union Berlín

14:30 Stuttgart vs Borussia M'gladbach

SERIE A

14:00 Roma vs Atalanta. ESPN 2

LIGUE 1 DE FRANCIA

17:00 Niza vs PSG. ESPN

PRIMERA NACIONAL

13:00 Lens vs Brest

17:00 Def. de Belgrano vs Deportivo Madryn

17:00 Tristán Suárez vs Alvarado

17:00 Alanta vs Belgrano. DIRECTV SPORTS / 1610

18:00 Agropecuario vs Almagro

19:30 Instituto vs Nueva Chicago. TYC SPORTS

21:30 CA Mitre vs Quilmes

21:30 Estudiantes BA vs Villa Dálmine. TYC SPORTS

NBA

22:30 Los Ángeles Lakers vs Golden State Warriors. ESPN 3

LIGA NACIONAL

21:05 Ferro vs Instituto. DIRECTV SPORTS / 1610



COPA DAVIS

10:00 Francia vs Ecuador. DIRECTV SPORTS / 1615

11:00 Argentina vs República Checha (Single 3). TYC SPORTS

12:30 Argentina vs República Checha (Single 4). TYC SPORTS

14:00 Argentina vs República Checha (Dobles). TYC SPORTS

MOTO GP QATAR

11:55 Gran Premio de Catar (Clasificación). ESPN 3

VOLEY: SUDAMERICANO DE CLUBES

17:00 Semifinales. DIRECTV SPORTS 2 / 1612



SUDAMERICANO FEMENINO SUB 17

18:30 Peru vs Ecuador. DIRECTV SPORTS + / 1613

20:30 Colombia vs Chile. DIRECTV SPORTS + / 1613



BOXEO

23:59 Román González vs Julio Cesar Martínez . ESPN 2



DOMINGO 06 DE MARZO

COPA DE LA LIGA PROFESIONAL 2022

17:00 Banfield vs Defensa y Justicia. FOX SPORTS PREMIUM. TV PUBLICA

17:00 Newells's vs Atlético Tucumán. TNT SPORTS

19:15 Boca Juniors vs Huracán. FOX SPORTS PREMIUM

SERIE A

08:30 Genoa vs Empoli. ESPN

11:00 Fiorentina vs Hellas Verona. ESPN Extra

14:00 Juventus vs Spezia. ESPN 2

16:45 Napoli vs AC Milán. ESPN 2

LIGUE 1 DE FRANCIA

09:00 Saint-Étienne vs Metz. ESPN 3

PREMIER LEAGUE

11:00 Watford vs Arsenal. ESPN

13:30 Manchester City vs Manchester United. ESPN

BUNDESLIGA

11:30 Mainz 05 vs Borussia Dortmund. ESPN 3

LIGA DE ESPAÑA

12:15 Elche vs Barcelona. DIRECTV SPORTS / 1610

17:00 Betis vs Atlético de Madrid . DIRECTV SPORTS / 1610

NBA

15:00 Boston Celtics vs Brooklyn Nets. ESPN 3

17:30 Milwaukee Bucks vs Phoenix Suns. ESPN 3

21:00 Cleveland Cavaliers vs Toronto Raptors. ESPN 2

23:59 Los Ángeles Clippers vs New York Knicks . ESPN 2

PRIMERA NACIONAL

17:00 Chacarita vs Temperley. TYC SPORTS

MOTO GP QATAR

08:50 Gran Premio de Catar (Carrera Nº1) . ESPN 2



VOLEY: SUDAMERICANO DE CLUBES

12:00 Tercer puesto y final. DIRECTV SPORTS 2 / 1612



SUDAMERICANO FEMENINO SUB 17

18:00 Argentina vs. Bolivia . DIRECTV SPORTS + / 1613

20:30 Venezuela vs Paraguay . DIRECTV SPORTS + / 1613

BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE AMERICAS

22:10 Real Esteli vs Stingers

DIRECTV SPORTS 2 / 1612