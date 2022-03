VIERNES:

COPA DE LA LIGA PROFESIONAL 2022

19:15 Arsenal vs Vélez FOX SPORTS PREMIUM

21:30 Platense vs Patronato TNT SPORTS

LIGUE 1 DE FRANCIA

17:00Lille vs Saint-Étienne

LIGA DE ESPAÑA

17:00. Atlético de Madrid vs CádizDIRECTV SPORTS / 1610

PRIMERA DIVISIÓN "A" (FÚTBOL FEMENINO)

17:00 El Porvenir vs Racing ClubDEPORTV

PRIMERA NACIONAL

18:05 Almagro vs Tristán SuárezTYC SPORTS

20:10 Belgrano vs San Martín de San JuanTYC SPORTS

21:3 0Estudiantes de Río Cuarto vs Def. de Belgrano

NBA

21:00 Orlando Magic vs Minnesota Timberwolves

21:30 Atlanta Hawks vs Los Angeles Clippers

21:30 Boston Celtics vs Detroit Pistons

22:00 Houston Rockets vs Dallas Mavericks

22:00 Memphis Grizzlies vs New York KnicksNBA TV

22:00 Miami Heat vs Cleveland Cavaliers

22:00 New Orleans Pelicans vs Charlotte Hornets

22:30 San Antonio Spurs vs Utah Jazz

23:00 Phoenix Suns vs Toronto Raptors

BOXEO DE PRIMERA

22:0 0Galovar vs. Ramírez / Schramm vs. AyalaTYC SPORTS

LIGA NACIONAL

21:00 Platense vs Olímpico

21:00 Unión de Santa Fe vs Atenas

21:05 San Lorenzo vs FerroDIRECTV SPORTS / 1610

21:30 San Martín vs. La Union

FUTSAL: SUPERCOPA 2022

13:00 Racing vs All BoysDEPORTV

19:30 Barracas vs San LorenzoDEPORTV

GOLF: THE PLAYERS CHAMPIONSHIP

14:00 Segunda RondaESPN 3

EUROLIGA

15:00 Zalgaris vs BarcelonaDIRECTV SPORTS 2 / 1612

SEIS NACIONES

17:00 Gales vs FranciaESPN Extra

BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE AMERICAS

18: Universidad de Concepción vs FlamengoDIRECTV SPORTS 2 / 1612

20:40 Sao Paulo vs QuimsaAtlético TVDIRECTV SPORTS 2 / 1612

VÓLEY: LIGA ARGENTINA (FEMENINA)

18:30 Gral. Rodriguez – GELPDEPORTV

21:30 Ferro vs VelezDEPORTV

LIGA DE MÉXICO

22:00 Necaxa vs QuerétaroDIRECTV SPORTS / 1614

23:59 Juárez vs AtlasDIRECTV SPORTS / 1614

ATP 1000 - INDIAN WELLS

19:00 Primera RondaESPN Extra

23:00 Primera RondaESPN

BOXEO

23:00 Edwin Palomares vs Diego AndradeESPN 3

SÁBADO

COPA DE LA LIGA PROFESIONAL 2022

17:00 Huracán vs Godoy CruzTNT SPORTS

17:00 Aldosivi vs TigreFOX SPORTS PREMIUM

19:15 Sarmiento vs Newells'sTNT SPORTS

19:15 Rosario Central vs Barracas CentralFOX SPORTS PREMIUM

21:30 Talleres vs San LorenzoFOX SPORTS PREMIUM

PREMIER LEAGUE

09:30 Brighton vs LiverpoolESPN

12:00 Brentford vs BurnleyESPN 2

14:30 Manchester United vs TottenhamESPN

LIGA DE ESPAÑA

10:00 Levante vs EspanyolESPN 2

12:15 Granada vs Elche

14:30 Villarreal vs Celta de Vigo

17:00 Getafe vs Valencia

BUNDESLIGA

11:30Hoffenheim vs Bayern MunichESPN

LIGUE 1 DE FRANCIA

13:00Montpellier vs NizaESPN 3

17:00Troyes vs Nantes

SERIE A

11:00 Salernitana vs Sassuolo

11:00 Spezia vs Cagliari

14:00 Sampdoria vs JuventusESPN 2

16:30 Milan vs EmpoliESPN 2

PRIMERA DIVISIÓN "A" (FÚTBOL FEMENINO)

09:00 Defensores de Belgrano vs Deportivo Español DEPORTV

20:00 River vs Platense DEPORTV

PRIMERA NACIONAL

17:00 Deportivo Riestra vs Chaco For Ever

17:00 Deportivo Madryn vs Brown de Adrogue

17:00 Flandria vs Atl. Rafaela

17:00 Quilmes vs Sacachispas

19:15 Temperley vs. Brown de MadrynTYC SPORTS

21:10 Almirante Brown vs. Estudiantes de Buenos AiresTYC SPORTS

21:30 Club A. Güemes vs San Telmo

NBA

00:30 Los Ángeles Lakers vs Washington Wizards

22:00 Chicago Bulls vs Cleveland Cavaliers

22:00 Miami Heat vs Minnesota Timberwolves

22:00 San Antonio Spurs vs Indiana Pacers

22:30 Golden State Warriors vs Milwaukee BucksESPN 2

23:00 Denver Nuggets vs Toronto Raptors

23:00 Utah Jazz vs Sacramento Kings

BOXEO DE PRIMERA

23:00 Marcelo Sánchez vs. Carlos AquinoTYC SPORTS

LIGA NACIONAL

11:00 Oberá vs RegatasTYC SPORTS

21:30 Argentino vs Riachuelo

TC 2000

14:00Sprint TC 2000 + FinalTYC SPORTS

UFC

18:00 PreliminaresFOX SPORTS 2

21:00 Santos vs AnkalaevFOX SPORTS 2

HOCKEY FEMENINO: FIH PRO LEAGUE

08:30 India vs Alemania

RESERVA

09:00 Argentinos Juniors vs Defensa y JusticiaESPN

09:00 Talleres vs San Lorenzo

HOCKEY MASCULINO: FIH PRO LEAGUE

11:00 India vs Alemania

SEIS NACIONES

11:15 Italia vs EscociaESPN Extra

13:45 Inglaterra vs IrlandaESPN Extra

FUTSAL: SUPERCOPA 2022

13:00 SemifinalDEPORTV

GOLF: THE PLAYERS CHAMPIONSHIP

15:00 Tercera RondaESPN 3

ATP 1000 - INDIAN WELLS

16:00 Segunda RondaESPN Extra

PRIMERA C

17:00 Atlas vs MidlandDEPORTV

LIGA DE MÉXICO

20:00 León vs TigresFOX SPORTS 3

DOMINGO

COPA DE LA LIGA PROFESIONAL 2022

17:00 Lanús vs ColonFOX SPORTS PREMIUM

17:00 Unión vs BanfieldTNT SPORTS

17:00 River Plate vs Gimnasia de La PlataFOX SPORTS PREMIUM

21:30 Estudiantes vs Boca JuniorsTNT SPORTS

SERIE A

08:30 Fiorentina vs BolognaESPN 3

11:00 Verona vs Nápoles

14:00 Atalanta vs Genoa

14:00 Udinese vs Roma

16:30 Torino vs InterESPN

LIGUE 1 DE FRANCIA

09:00 PSG vs BordeauxESPN

11:00 Angers vs Reims

11:00 Clermont vs Lorient

11:00 Estrasburgo vs Mónaco

11:00 Metz vs Lens

13:00 Lyon vs Stade Rennais

16:45 Brest vs Marsella

LIGA DE ESPAÑA

10:00 Rayo Vallecano vs SevillaESPN 2

12:00 Betis vs Atlético BilbaoESPN 2

14:30 Real Sociedad vs Alavés

17:00 Barcelona vs Osasuna

PREMIER LEAGUE

11:00 West Ham vs Aston VillaESPN

11:00 Chelsea vs Newcastle

11:00 Everton vs Wolves

11:00 Leeds United vs Norwich

11:00 Southampton vs Watford

13:30 Arsenal vs LeicesterESPN

BUNDESLIGA

11:30 Bayer Leverkusen vs KolnESPN 3

13:30 Borussia Dortmund vs Arminia Bielefeld

13:30 Eintracht Frankfurt vs Bochum

15:30 Greuther Fürth vs RB Leipzig

NBA

00:00 Washington Wizards vs Portland Trail BlazersNBA TV

14:10 Brooklyn Nets vs New York KnicksESPN 2

16:00 Detroit Pistons vs Los Ángeles Clippers

16:30 Boston Celtics vs Dallas MavericksESPN 2

19:00 Orlando Magic vs Philadelphia 76ers

20:00 Memphis Grizzlies vs Oklahoma City ThunderNBA TV

20:00 Atlanta Hawks vs Indiana Pacers

20:00 New Orleans Pelicans vs Houston Rockets

20:00 Oklahoma City Thunder vs Memphis Grizzilies

22:00 Phoenix Suns vs Los Angeles LakersESPN 3

PRIMERA DIVISIÓN "A" (FÚTBOL FEMENINO)

09:00 Villa San Carlos vs FerroDEPORTV

PRIMERA NACIONAL

17:00 Morón vs. ChacaritaTYC SPORTS

17:00 All Boys vs Gimnasia de Mendoza

17:00 Deportivo Maipu vs Instituto

17:00 Gimnasia de Jujuy vs Santamarina

19:00 Alvarado vs San Martín de Tucumán

20:00 Independiente Rivadavia vs CA Mitre

TC 2000

09:30 FinalTYC SPORTS

LIGA NACIONAL

21:00 Gimnasia vs Olímpico

HOCKEY FEMENINO: FIH PRO LEAGUE

08:30 India vs Alemania

HOCKEY MASCULINO: FIH PRO LEAGUE

11:00India vs Alemania

GOLF: THE PLAYERS CHAMPIONSHIP

14:00 Ronda FinalESPN 3

FUTSAL: SUPERCOPA 2022

17:00 FinalDEPORTV

ATP 1000 - INDIAN WELLS

19:00Segunda RondaESPN 2

TC MOURAS

22:00CarreraDEPORTV