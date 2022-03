VIERNES 18 DE MARZO:

*COPA DE LA LIGA PROFESIONAL 2022

16:00. Aldosivi vs Patronato. TNT SPORTS

19:15. Tigre vs Platense. FOX SPORTS PREMIUM

21:30. Barracas Central vs Sarmiento. FOX SPORTS PREMIUM

PRIMERA NACIONAL

15:05Brown de Adrogué vs. Estudiantes de Río CuartoTYC SPORTS

16:00San Telmo vs Dep. Riestra

17:30San Martín S.J. vs Villa Dálmine

19:10Atlético Rafaela vs Temperley

20:00Tristán Suárez vs. Nueva ChicagoTYC SPORTS

20:00Agropecuario vs Deportivo Maipú

21:10Instituto vs QuilmesTYC SPORTS

SERIE A

14:45. Sassuolo vs Spezia. STAR + / ESPN

17:00. Genoa vs Torino. STAR + / ESPN

BUNDESLIGA

16:30. Bochum vs Borussia M'gladbach

LIGUE 1 DE FRANCIA

17:00Saint-Étienne vs TroyesSTAR + / ESPN

PREMIER LEAGUE

17:00Wolverhampton vs LeedsESPN Extra

LIGA DE ESPAÑA

17:00Athletic Club vs Getafe

NBA

20:00 Philadelphia 76ers vs Dallas Mavericks

20:30Atlanta Hawks vs Memphis Grizzlies

20:30 Brooklyn Nets vs Portland Trail Blazers

20:30 Cleveland Cavaliers vs Denver Nuggets

20:30 New York Knicks vs Washington Wizards

20:30 Toronto Raptors vs Los Ángeles Lakers

21:00 Miami Heat vs Oklahoma City Thunder

21:00 Houston Rockets vs Indiana Pacers

21:30 San Antonio Spurs vs New Orleans Pelicans

22:00 Utah Jazz vs Los Ángeles Clippers

23:00 Phoenix Suns vs Chicago Bulls

23:00 Sacramento Kings vs Boston Celtics

LIGA NACIONAL

21:00 Boca Juniors vs Ferro

22:00 Olímpico vs Peñarol

22:00 Quimsa vs Platense

ATP 1000 - INDIAN WELLS

17:00 Cuartos de final. ESPN 2

22:00 Semifinales. ESPN 2

SÁBADO 19 DE MARZO

COPA DE LA LIGA PROFESIONAL 2022

14:00 Lanús vs Banfield TNT SPORTS

16:15 San Lorenzo vs Huracán TNT SPORTS

18:30 Colón vs Unión FOX SPORTS PREMIUM

20:45 Independiente vs Racing FOX SPORTS PREMIUMTNT SPORTS

PREMIER LEAGUE

09:20 Aston Villa vs Arsenal ESPN

LIGA DE ESPAÑA

10:00 Alaves vs Granada ESPN 3

SERIE A

11:00 Napoli vs Udinese ESPN 2

PRIMERA NACIONAL

15:30 Def. de Belgrano vs Alvarado

16:00 Estudiantes vs Gimnasia Jujuy

16:00 Chacarita vs Deportivo Madryn

16:00 Guillermo Brown vs Dep. Morón

17:00 Gimnasia Mendoza vs Güemes

18:00 San Martín Tuc. vs Almagro

18:30 Chaco For Ever vs Belgrano

19:30 Mitre vs Ferro

20:00 Santamarina vs Flandria

TORNEO DE LAS SEIS NACIONES

11:15Gales vs Italia

13:45Irlanda vs EscociaESPN 3

17:00Francia vs InglaterraESPN Extra

ATP 1000 - INDIAN WELLS

16:45SemifinalesESPN 2

DOMINGO 20 DE MARZO

COPA DE LA LIGA PROFESIONAL 2022

14:00 Rosario Central vs Newell'sTNT SPORTS

16:15 Gimnasia vs EstudiantesFOX SPORTS PREMIUM

19:00 River vs BocaFOX SPORTS PREMIUMTNT SPORTS

LIGA DE ESPAÑA

17:00 Real Madrid vs BarcelonaDIRECTV SPORTS

GRAN PREMIO DE BARÉIN

11:30 Gran Premio de BaréinFOX SPORTS

LUNES 21 DE MARZO

COPA DE LA LIGA PROFESIONAL 2022

19:15Defensa y Justicia vs Arsenal

21:30Argentinos Jrs. vs Vélez Sarfield

Fuente: Olé.