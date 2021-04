Viernes 23 de abril:

Copa de la Liga:

21:15. Godoy Cruz vs Central Córdoba. Tv: Fox Sports Premium

Sábado 24 de abril:

Copa de la Liga:

13:30. Patronato vs Sarmiento. Tv: TNT SPORTS

15:45 Argentinos vs Banfield. Tv: FOX SPORTS PREMIUM

18:00 Huracán vs Boca. Tv: TNT SPORTS

21:00 Unión vs Independiente. Tv: FOX SPORTS PREMIUM

Premier League:

08:30 Liverpool vs Newcastle. Tv: ESPN

13:30 West Ham vs Chelsea. Tv: ESPN 3

16:00 Sheffield United vs Brighton.

Liga de España:

09:00 Elche vs Levante. Tv: ESPN 3

11:15 Real Valladolid vs Cádiz

13:30 Valencia vs Alavés

16:00 Real Madrid vs Real Betis. Tv: ESPN

Serie A

10:00 Genoa vs Spezia

13:00 Parma vs Crotone

15:45 Sassuolo vs Sampdoria

NBA

14:00 New York Knicks vs Toronto Raptors. ESPN 2

16:30 Milwaukee vs Philadelphia 76ers. ESPN 2

21:00 Miami Heat vs Chicago Bulls

21:00 Pelicans vs San Antonio Spurs

21:30 Dallas vs Lakers. ESPN 3

22:00 Utah Jazz vs Minnesota

23:00 Denver Nuggets vs Houston Rockets. NBA TV

Primera Nacional

15:00 Almagro vs Guillermo Brown

15:00 Tristán Suárez vs Instituto

15:30 All Boys vs Gimnasia Jujuy

15:30 Ferro vs Barracas Central

16:00 Defensores de Belgrano vs San Martín SJ . Tv: TYC SPORTS

16:00 Temperley vs Estudiantes de Buenos Aires

21:00 Santamarina vs Brown Adrogué

Básquet: LNB PLAYOFFS

14:00 Boca vs Gimnasia. TYC SPORTS

Bundesliga

10:30 Friburgo vs Hoffenheim

10:30 Mainz vs Bayern Múnich

10:30 Union Berlín vs Werder Bremen

10:30 Wolfsburgo vs Borussia Dortmund

13:30 Bayer Leverkusen vs Eintracht Frankfurt

Domingo 25 de abril

Copa Liga Profesional

11:00 Lanús vs Vélez. TNT SPORTS

13:30 Defensa y Justicia vs Arsenal. FOX SPORTS PREMIUM/ TNT SPORTS

15:45 Racing vs Colón. TNT SPORTS

18:00 River vs San Lorenzo. FOX SPORTS PREMIUM

21:00 Atlético Tucumán vs Talleres. TNT SPORTS

21:00 Rosario Central vs Estudiantes. ESPN/ FOX SPORTS PREMIUM

Liga de Italia

07:30 Benevento vs Udinese

10:00 Fiorentina vs Juventus. ESPN 3

10:00 Inter vs Hellas Verona. ESPN 2

13:00 Cagliari vs Roma

15:45 Atalanta vs Bologna. ESPN 3

Premier League

08:00 Wolverhampton vs Burnley

10:00 Leeds United vs Manchester United. ESPN

15:00 Aston Villa vs West Bromwich

Liga de España:

09:00 Huesca vs Getafe

11:15 Villarreal vs Barcelona

13:30 Celta de Vigo vs Osasuna. ESPN 3

13:30 Sevilla vs Granada

16:00 Athletic Bilbao vs Atlético Madrid. ESPN 3

Copa de la Liga Inglesa

12:30 Manchester City vs Tottenham. ESPN

Primera Nacional

14:00 Deportivo Morón vs Independiente Rivadavia. TYC SPORTS

15:30 San Telmo vs Villa Dálmine

15:45 Deportivo Maipú vs Alvarado

16:00 Belgrano vs Nueva Chicago. TYC SPORTS

20:00 Güemes vs Atlético Rafaela

Uefa Champions League Femenino

10:00 PSG vs Barcelona

12:00 Bayern Múnich vs Chelsea