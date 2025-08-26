La alegría de Franco Colapinto por el regreso de Checo Pérez a la Fórmula 1

Sergio “Checo” Pérez volverá a la Fórmula 1 en 2026 como piloto de Cadillac, la nueva escudería que se suma como el undécimo equipo de la categoría. El mexicano, que estuvo un año sin competir tras su salida de Red Bull, compartirá equipo con Valtteri Bottas en el debut de la marca estadounidense.

El anuncio terminó con las especulaciones que señalaban a otros posibles candidatos, entre ellos Mick Schumacher, Guanyu Zhou, Jack Doohan y los argentinos Franco Colapinto y Nicolás Varrone. Finalmente, Cadillac eligió la experiencia de dos corredores con victorias y podios en la máxima categoría.

Uno de los gestos destacados tras la confirmación fue el del propio Franco, piloto de Alpine, que escribió en Instagram: “Vamos checoooooo”, dejando en claro su alegría por el regreso del mexicano, que será su rival a partir de 2026.

Por su parte, Pérez también celebró en sus redes sociales con un video expresando su alegría por el anuncio: “¿Se acuerdan que les dije que nos volveríamos a ver?”.

Para Pérez, de 35 años, será una nueva oportunidad en la Fórmula 1 tras su paso por equipos como Sauber, McLaren, Force India/Racing Point y Red Bull, con el que conquistó el Mundial de Constructores en 2022 y 2023.

“Unirme a Cadillac es un capítulo emocionante en mi carrera. Este proyecto tiene ambición y pasión, y quiero ser parte de su crecimiento”, señaló Checo.