La ATP ha anunciado una actualización del calendario ATP Tour 2021, que propone una programación revisada para las primeras siete semanas de la temporada mientras el tenis sigue adelante con su regreso durante la pandemia por COVID-19.

Los detalles de la semana 8 a la 13 se anunciarán por separado, mientras que el resto de secciones del calendario 2021 que comienzan con la gira de primavera sobre tierra batida en la semana 14 permanecerán sin cambios, con todos los torneos previstos a celebrarse en las fechas programadas.

La semana inaugural de la temporada se estrenará con el ATP 250 de Delray Beach Open by VITACOST.com junto a un torneo de licencia ATP 250 exclusiva para este año sobre pista dura en Antalya, Turquía.

La fase previa masculina del Abierto de Australia tendrá lugar del 10 al 13 de enero en Doha y las fechas reservadas del 15 al 31 de enero permitirán viajar y realizar un período de cuarentena de 14 días a todos los jugadores y acompañantes de sus equipos que acudan a Melbourne, de acuerdo con los requisitos de las autoridades de salud pública e inmigración australianas. La cuarentena controlada permitirá a los jugadores prepararse antes de la ATP Cup en Melbourne con 12 equipos. Este torneo se jugará junto al reubicado Adelaide Open, que de categoría ATP 250, también tendrá lugar en Melbourne.

El Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada, se disputará del 8 al 21 de febrero.

Fechas de cada torneo:

5-13 Enero, Delray BeachDelray Beach Open by VITACOST.com

5-13 Enero, AntalyaAntalya Open

10-13 Febrero, DohaAustralian Open Qualifying

31 Ene - 6 Feb, MelbourneMelbourne 1 (Adelaide Relocation)

31 Ene - 6 FebMelbourneMelbourne 2

1-5 FebreroMelbourneATP Cup

8-21 FebreroMelbourneAustralian Open

Los torneos ATP 250 que se ha confirmado que no se disputarán en 2021 debido a la pandemia por COVID-19 incluyen al ASB Classic (Auckland) y el New York Open, mientras que el Tata Maharashtra Open (Pune) no puede celebrarse en su semana programada en febrero.

El Rio Open presented by Claro, torneo ATP 500, no tendrán lugar en las fechas originalmente programada. Se evaluarán fechas alternativas para que el evento se dispute más adelante en el mismo año.

Andrea Gaudenzi, presidente de la ATP, señala que “la reconfiguración del calendario del inicio de la temporada 2021 representa un enorme esfuerzo de colaboración del tenis, bajo desafiantes circunstancias. Junto con el apoyo de nuestros torneos y jugadores, patrocinadores y Tennis Australia, hemos sido capaces de adaptarnos y crear un emocionante inicio de temporada. La salud y la seguridad seguirán siendo primordiales a medida que afrontamos los desafíos, y quiero dar las gracias a todos los involucrados en el compromiso de encontrar soluciones en el lanzamiento de la temporada 2021”.

La ATP seguirá evaluando oportunidades para asignar licencias adicionales para este año en el primer trimestre de 2021 y comunicará cualquiera que se confirmase.

La temporada ATP Challenger Tour empezará la semana del 18 de enero, tras la fase previa del Abierto de Australia.