Alejandra "Locomotora" Oliveras, la reconocida exboxeadora de 47 años, atraviesa horas críticas en el Hospital Cullen de Santa Fe. La deportista permanece internada en terapia intensiva, con asistencia respiratoria mecánica y con riesgo de vida, a nueve días de haber sufrido un accidente cerebrovascular (ACV) isquémico que le provocó una severa lesión cerebral en el hemisferio izquierdo.

La gravedad del cuadro de Oliveras estaría asociada a una hipertensión de base que no estaba debidamente controlada y a una patología vascular preexistente. El jefe de Neurorradiología del Cullen, Alejandro Musacchio, precisó que la ex campeona mundial presentaba una "patología en la arteria carótida del lado derecho", la cual estaba casi ocluida con una placa de ateroma y calcio depositado. Este es un problema "viejo, antiguo, que lleva años" y que, según el experto, tiene relación con la "mochila genética" o antecedentes familiares. El doctor Néstor Carrizo, jefe de terapia intensiva, confirmó que Oliveras era hipertensa y no se hacía controlar, lo que provocó la crisis severa a nivel vascular.

Un factor crítico en la evolución de su salud fue que la exboxeadora llegó a la guardia del hospital fuera de la "ventana de tiempo" óptima para una intervención de urgencia sobre la lesión cerebral. El neurocirujano estimó que el ACV se produjo mientras estaba durmiendo, entre la noche del domingo 13 y el lunes 14 de julio. Cuando se despertó, ya presentaba una afectación en la movilidad de la mitad izquierda del cuerpo. Tras una primera atención en un centro de menor complejidad, ingresó al Hospital Cullen más de ocho horas después de iniciado el ACV. La posibilidad de intervenir, que podría haber evitado un daño mayor, se podía realizar dentro de las primeras cuatro horas; después de ese lapso, el riesgo de provocar una hemorragia era muy alto.

A pesar de la crítica situación, los médicos informaron que Oliveras se ha mantenido estable en las últimas 72 horas, sin grandes cambios y con algunos movimientos espontáneos cuando se le baja la sedación para valorar sus respuestas. El director del hospital, Bruno Moroni, señaló que Alejandra permanece clínicamente estable en cuanto a controles de presión y oxigenación, con evaluación neurológica permanente.

Sin embargo, el último parte médico confirmó que el ACV le provocó una "grave lesión" con un "daño irreversible" en el hemisferio izquierdo del cerebro, donde se produjo la isquemia. Para evitar que su vida corriera peligro por el aumento de la presión intracraneal, se le realizó una craniectomía descompresiva, un procedimiento quirúrgico exitoso que implica generar un espacio para reducir la presión y evitar daños mayores. Los especialistas están intentando preservar la parte del cerebro que no se vio afectada. "Lo positivo es que se evitó que se lleve a un cuadro que se llama enclavamiento de muerte encefálica", explicó Carrizo.

En cuanto al pronóstico, Néstor Carrizo anticipó que, si "Locomotora" Oliveras logra sortear esta etapa crítica, quedará con secuelas neurológicas. El hemisferio izquierdo del cerebro, el área afectada, es crucial ya que "gobierna la motilidad del lado derecho de nuestro organismo" y, en personas diestras, contiene el centro del lenguaje. Aunque el tipo específico de secuelas aún no puede definirse, existe la esperanza de que pacientes que sobreviven a esta situación tan grave puedan tener preservada la función de la comprensión del lenguaje o intentar comunicarse. Actualmente, la exboxeadora sigue dependiente de la asistencia respiratoria y de medicamentos cardiovasculares. El riesgo de evolución a un estado de muerte encefálica va disminuyendo, sobre todo si se mantiene la estabilidad.

En un contexto paralelo, el mismo día de su ACV, Alejandra Oliveras tenía previsto jurar como convencional constituyente de Santa Fe. Recientemente, se rechazó un pedido de impugnación presentado en su contra. Ahora, la evolución de su cuadro de salud será determinante para resolver si es reemplazada en su cargo.