El mundo del fútbol es insondable, genera sensaciones que trascienden las edades. La historia es así, un niño de 10 años, fanático del United se cansó de los triunfos del rival de toda la vida: el Liverpool. El actual lider de la Premier League está invicto en la competencia, y amaga con romper todos los récords en Inglaterra. Ello motivó al pequeño Daragh, escribirle a su entrenador una carta para que deje de ganar, ya que lo ponía muy triste.

La respuesta de Jürgen: "Desafortunadamente, no puedo cumplir tu pedido. Es mi trabajo hacer todo lo que pueda para ayudar a ganar a Liverpool..."

Aquí la carta entera, con la respuesta de Klopp al niño:

Querido Daragh, Primeramente, me gustaría agradecerte por escribirme. Sé que no lo hiciste para enviarme buena suerte o algo así, pero siempre es bueno escuchar a un fanático joven del fútbol, por el motivo que sea. Entonces aprecio que estés en contacto conmigo.

Desafortunadamente, en esta ocasión, no puedo cumplir con tu pedido. De ninguna manera, no hay chance. Tanto como querés que Liverpool pierda, es mi trabajo hacer todo lo que pueda para ayudar a #LFC a ganar y millones de personas esperan eso, entonces no quiero decepcionarlos.

Para suerte tuya, perdimos muchos juegos en el pasado y perderemos muchos en el futuro porque esto es fútbol. El problema es cuando con 10 años pensás que las cosas siempre van a ser así como lo son hoy. Pero si hay una cosa que con 52 años puedo decirte es que no es este el caso

Habiendo leído tu carta, pensé, puedo afirmar con seguridad una cosa sin cambiar tu pasión por el fútbol y por tu Club: Manchester United es muy afortunado de tenerte.

Espero que si tenemos suerte y podemos continuar ganando partidos y tal vez alzando algunos trofeos más, no te decepciones demasiado porque, a pesar de que nuestros Clubes son grandes rivales, también compartimos un gran respeto el uno al otro. De eso, para mí, se trata el fútbol.

Cuídate y buena suerte. Jürgen Klopp.