Por una nueva fecha de La Liga de España, Barcelona perdió 2-1 ante Cádiz y quedó muy cerca de la zona de descenso. El equipo catalán jugó un mal partido y se quedó con las manos vacías.

Resumen de Cádiz CF vs FC Barcelona (2-1)

Álvarez Giménez y Álvaro Negredo, tras un increíble error del arquero Marc-André Ter Stegen, marcaron los goles para el equipo marcador, mientras que Pedro Alcalá Guirado (en contra) había empatado para el equipo catalán, que tuvo a Lionel Messi desde el arranque.

Lo cierto es que, con esta derrota, Barcelona quedó en la séptima posición, a solo tres puntos de la zona de descenso y el futuro de Ronald Koeman quedó en la cuerda floja.

CÁDIZ 2- BARCELONA 1 | Rueda de prensa de KOEMAN | Diario AS

Sin ir más lejos, luego del partido, el entrenador no se quedó callado y expresó su bronca: "Hay que seguir porque tenemos muchos partidos por delante pero es verdad que si no mejoramos nuestras actitudes no se puede decir nada más. Aquí perdemos y ganamos todos juntos, sabemos perfectamente que no hemos estado lo suficiente bien esta noche. Lo reconocemos y lo aceptamos".

"Como he dicho antes tenemos altibajos en nuestros partidos, en nuestra actitud, aunque en principio sea buena, pero hay momentos que no lo es. Por ejemplo, al entrar en una jugada al contrario si entramos fuerte o dejamos espacios. Esa es la diferencia. Cuando no tenemos balón fallamos bastante. Esto es una actitud de todo el equipo", siguió Koeman.