La Conmebol descalificó a Independiente y a la U. de Chile por los incidentes

Finalmente llegó la sanción. Luego de la barbarie registrada anoche, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) emitió un comunicado en el que sancionó gravemente a Independiente y a Universidad de Chile, luego de los incidentes ocurridos en Avellaneda, por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

“Ambos equipos fueron descalificados de la presente edición del torneo. En consecuencia, Alianza Lima (Perú), que esperaba rival en semifinales, avanzará directamente a esa instancia”, reza el texto.

La sanción también establece la exclusión de Independiente y Universidad de Chile de todas las competencias organizadas por Conmebol, Libertadores y Sudamericana, durante las temporadas 2026 y 2027.

La decisión y las sanciones son históricas.

No existen precedentes de una medida de este alcance. El antecedente más cercano fue la suspensión parcial de Colo Colo y Fortaleza en 2025, por incidentes entre la Policía Nacional y el club chileno.

Los octavos de final de la Copa Libertadores entre Boca y River en 2015, es otro ejemplo. En el entretiempo del partido de vuelta en la Bombonera, Adrián Napolitano, conocido como “Panadero”, arrojó gas pimienta contra los futbolistas de River. Conmebol descalificó a Boca de la competencia, le dio la serie por ganada a River, aplicó una multa de U$S 200.000.

Otro ejemplo es la final de la Copa Sudamericana en 2012. Tigre, que perdía 2-0 ante San Pablo en el Morumbí, decidió no salir a jugar el segundo tiempo tras denunciar agresiones en los vestuarios por parte de la seguridad privada. La Conmebol dio por vencedor al club brasileño, que se quedó con el título, y sancionó económicamente a ambas instituciones.

Otras de las severas sanciones es al estadio. El estadio Libertadores de América, Ricardo Enrique Bochini, propiedad de Independiente, no podrá ser sede de partidos de competencias Conmebol por un período indefinido. La habilitación quedará sujeta a una nueva evaluación de condiciones de seguridad, infraestructura y cumplimiento normativo.

La Conmebol afirmó que “no tolerará hechos de violencia, indisciplina o incumplimiento reglamentario, y que la integridad deportiva y la seguridad de los espectáculos son prioridades ineludibles”.