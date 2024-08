El Sport Social Club de Villa María, Córdoba, recibió el 4° torneo internacional de menores del año organizado por la AAT y la Federación Cordobesa de Tenis: la Copa El Ombú.

Este torneo pertenece al calendario ITF como J60 en la categoría sub 18 y al de COSAT como G3 en sub 14 y sub 16.

Con campeones argentinos en todas las categorías y una gran cantidad de inscriptos, la competencia fue un gran éxito. Los tenistas nacionales contaron con resultados destacados como Benjamín Chelia y Sofía Meabe, ambos de categoría sub 16 que salieron campeones del ITF sub 18 en singles y dobles.

La acción del Circuito de Menores AAT continúa en Villa María, donde ya se disputa la Copa El Sauce, de categoría J30 y G3.

CAMPEONES Y FINALISTAS

SINGLES

Sub 18

Campeón: Benjamín Chelia

Finalista: Bautista Leguizamón

Campeona: Sofía Meabe

Finalista: Agustina Grassi

Sub 16

Campeón: Felipe González

Finalista: Facundo Pereyra

Campeona: Matilde Meinero

Finalista: Sofía Nappi

Sub 14

Campeón: Agustín Di Fulvio

Finalista: Simón Escudero

Campeona: Eduarda Gomes (BRA)

Finalista: Nina Valeri

DOBLES

Sub 18

Campeones: Benjamín Chelia / Ian Vertberger

Finalistas: Juan IGnacio Gallego / Ángel Maffezzoli

Campeonas: Agustina Grassi / Sofía Meabe

Finalistas: Maria Sol Álvarez Brandon / Gabriela Pimentel (PER)

Sub 16

Campeones: Francisco Formica Aguerrez / Joaquín Sabina

Finalistas: Felipe González / Estanislao Lassaga

Campeonas: Abril Pajello / Sofía Nappi

Finalistas: Matilde Meinero / Delfina Ruete

Sub 14

Campeones: Simón Giambastiani / Cruz More

Finalistas: Conrado Caviglia / Santiago Rivas

Campeonas: Euarda Gomes (BRA) / Angeles Raso Montes

Finalistas: Martina Piccolo Nievas / Lucía Valles