La derrota en Quito dejó a Argentina sin el número uno del ranking FIFA

La derrota por 1-0 frente a Ecuador en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 tuvo un efecto inmediato para la Selección argentina: dejó de ser la número uno del ranking FIFA.

El equipo nacional, que se había mantenido en lo más alto durante más de dos años con 1885,36 puntos, perdió terreno tras el tropiezo en Guayaquil y caerá al tercer lugar en la próxima actualización.

España, con 1867,09 puntos, y Francia, con 1862,03, aprovecharon sus resultados positivos en la última ventana internacional y superaron a la Albiceleste, que se ubicará en el último escalón del podio.

La situación podría volverse más compleja en octubre, cuando Argentina dispute amistosos ante Venezuela (10/10 en Miami) y Puerto Rico (13/10 en Chicago). Estos encuentros tienen menor ponderación para el ranking, mientras que los equipos europeos continuarán sumando unidades en sus eliminatorias continentales.

El nuevo ranking FIFA, que se publicará oficialmente el 17 de septiembre, se ordenará de la siguiente manera en sus primeras posiciones: