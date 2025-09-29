La dolorosa despedida de Roscoe, el perro de Hamilton

El mundo de la Fórmula 1 y los seguidores del multicampeón Lewis Hamilton se conmovieron ante el anuncio de la muerte de Roscoe, su famoso y querido perro. El piloto, oriundo del Reino Unido, utilizó su cuenta de Instagram para compartir la triste noticia, un post que dejó sin palabras a sus seguidores.

Lewis Hamilton reveló que su bulldog, Roscoe, batalló incansablemente: «Después de cuatro días con soporte vital, luchando con todas sus fuerzas, tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida: despedirme de Roscoe». Hamilton destacó la tenacidad del animal, asegurando que «nunca dejó de luchar, hasta el final».

En su emotivo comunicado, el deportista no solo informó sobre la pérdida, sino que también rindió un profundo homenaje a su compañero. Hamilton expresó sentirse «muy agradecido y honrado de haber compartido mi vida con un alma tan hermosa, un ángel y un verdadero amigo». El anuncio en redes sociales fue acompañado por cuatro fotografías que mostraban al piloto junto a su querido bulldog.