La drástica decisión de Ajax tras ser eliminado por un equipo de la cuarta división

El club Ajax tomó la decisión de compensar a sus seguidores luego de su sorpresiva eliminación en los 16vos de final de la Copa neerlandesa a manos del Hércules de Utrecht, un equipo de cuarta división. Esta derrota inesperada dejó a los hinchas del Ajax desilusionados, por lo que decidieron reembolsarles el costo de la entrada al partido y el viaje en autobús.

A través de un comunicado, el Ajax expresó su vergüenza por el desempeño del equipo y el impacto que esto tuvo en sus seguidores. El reembolso del importe pagado por la entrada y el viaje en autobús será realizado pronto, como una forma de reconocer el apoyo incondicional de los aficionados y de aliviar en parte la decepción causada por la eliminación.

"Debido al mal desempeño de nuestro equipo, sin duda vivieron el partido Hércules-Ajax como doloroso. Compartimos ese dolor y estamos avergonzados. Consultado con el equipo y el personal técnico, se decidió que todos los aficionados visitantes que hayan comprado una entrada recibirán una compensación. Esto significa que les reembolsaremos la entrada al partido y el viaje en autobús".

"El importe pagado por esto pronto estará en sus cuentas. Esta compensación no borra el recuerdo de la dolorosa noche, pero no hacer nada no era una opción. Gracias por su apoyo incondicional".

El equipo de Ámsterdam atraviesa un momento desafiante en la temporada, pero ha logrado remontar en las últimas jornadas. Sin embargo, la eliminación en la Copa neerlandesa ha sido un golpe duro. A pesar de ello, el club agradece a sus seguidores por su continuo respaldo.