La entrenadora de Italia, Milena Bertolini, comunicó este lunes su renuncia al cargo después de la polémica con sus jugadoras tras la eliminación en la primera ronda del Mundial Femenino Australia-Nueva Zelanda 2023.

A días del final de su contrato, la DT adelantó su salida con un mensaje publicado en las redes sociales y se defendió de las críticas de sus dirigidas, quien días atrás divulgaron una carta abierta para expresar la "poca confianza" transmitida por la entrenadora.

"La búsqueda de un chivo expiatorio es muy fácil y evidente (...) el riesgo es jugar contra nosotras mismas y no de manera conjunta y contra nuestras adversarias. Por ello, no siento ningún resentimiento y no tengo ninguna razón para sentirme culpable o buscar culpables", escribió Bertolini, quien dirigió 150 partidos desde su llegada al cargo en 2017.

Italia y Argentina fueron los seleccionados que no pasaron el corte en el Grupo G en la primera ronda del Mundial Femenino.La "Azurra" se despidió con una derrota frente a Sudáfrica por 3-2 en la última fecha y quedó ubicada en el tercer lugar con 3 puntos.